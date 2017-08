K ISS letí poslední nová raketa Dragon, příště už zásoby ponesou použité stroje

Po víkendu se vydá do vesmíru kosmická loď Dragon společnosti SpaceX. Jejím cílem bude Mezinárodní vesmírná stanice a půjde o dvanáctou misi v programu soukromých zásobovacích letů.

„Zásobovací let rakety Dragon byl naplánován na víkend, ale nakonec se odkládá až na pondělí. Tento posun zapříčinily blíže nespecifikované technické potíže se statickým zážehem, který se běžně provádí před každým startem," říká Dušan Majer, šéfredaktor webu kosmonautix.cz a dodává, že statický zážeh byl již úspěšně proveden ve čtvrtek, takže nic nenasvědčuje tomu, že by se měl odlet SpaceX znovu odkládat.

Pro společnost SpaceX je očekávaný start poslední, na který v této misi pošle zcela novou kosmickou loď Dragon. SpaceX totiž zkoumala rozdíl mezi startem nové a již jednou použité rakety a došla k závěru, že let použité lodi je zcela bezpečný. Proto bylo se svolením NASA naplánováno opětovné použití lodí, které již jeden let absolvovali.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting August 14 launch from Pad 39A for Dragon’s next resupply mission to the @Space_Station.