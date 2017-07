Kdo, co a kdy vykopal? Archeologové se pochlubí v nové elektronické mapě

Při archeologickém průzkumu u Opatovic nad Labem se našla i keramická zásobnice z doby bronzovéFoto: Ondřej Wolf

Mít informace o archeologických výzkumech na jednom místě a zajistit, aby se na výsledky nezapomnělo. To chce nabídnout Archeologická mapa České republiky, kterou vytvářejí odborníci z archeologických ústavů Akademie věd v Praze a Brně. Mapa ulehčí práci vědcům, ale zajímavá bude i pro laickou veřejnost.

Webová aplikace má hned několik rovin užívání. Již nyní archeologům nabízí informace o chystaných zásazích do terénu, kterým by měl předcházet archeologický výzkum. Vědecké instituce se tak můžou k výzkumu přihlásit.

„Veřejnost musí být více informována o probíhajících archeologických výzkumech, o jejích výsledcích a archeologickém dědictví na našem území obecně. “

Martin Kuna

Během půl roku by se pak měla aplikace zaplnit údaji o tom, kde a kdy jaký archeologický výzkum proběhl a s jakými výsledky. Díky digitálnímu archivu si zájemci budou moci prohlédnout i veškerou dokumentaci k výzkumu. Mapa také ukáže místa, která archeologové zatím nezkoumali, ale která jsou historicky významná.

Levnější výzkum

Autoři si od mapy slibují hlavně zefektivnění práce. Oba archeologické ústavy Akademie věd zaštiťují a kontrolují všechny archeologické výzkumy, které u nás probíhají. To jde lépe, pokud jsou informace o výzkumech přehledně na jednom místě.

Když na dokumenty z výzkumů sedá prach v archivu, povědomí o nich se snadno vytratí. Díky webové aplikaci budou vždycky na očích. Tím, že budou potřebné informace souborně pohromadě, nebudou se k nim badatelé muset složitě propracovávat. Výzkum tak bude levnější, což ocení každý stavitel, který hodlá budovat v historické lokalitě, protože záchranné archeologické výzkumy jsou u nás povinné a platí je právě stavebník.

Informovaná veřejnost

Laická veřejnost se z aplikace dozví, jak moc je naše země archeologicky bohatá. „Jsme přesvědčeni o tom, že veřejnost musí být více informována o probíhajících archeologických výzkumech, o jejich výsledcích a archeologickém dědictví na našem území obecně,” říká vedoucí autorského týmu aplikace Martin Kuna z pražského Archeologického ústavu.

„Veřejnost by měla nejvíce bránit tomu, aby v jejím okolí probíhaly nelegální zásahy do archeologického dědictví,” říká KunaFoto: Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci

K nejzákladnějším informacím se lidé dostanou i bez registrace. Mnohem větší možnosti se ale nabídnou registrovaným uživatelům. Tím se může stát každý.

Bránit archeologické dědictví

Panují obavy, že se o archeologických nalezištích dozví hledači kovů, pokladů nebo lovci senzací, ale Kuna věří, že výhody aplikace vysoce předčí její nevýhody.

„Ti, kteří chtějí přestupovat zákon a načerno těžit v archeologických lokalitách, což v každém případě je přestoupení zákona, ať už to dělám krumpáčem nebo detektorem kovů, ty infomace velmi často mají. Zatímco ti, kteří by potenciálně mohli této činnosti bránit, je nemají. Nemá je státní správa ani policie. A nemá je ani veřejnost, která by měla nejvíce bránit tomu, aby v jejím okolí probíhaly nelegální zásahy do archeologického dědictví,” vysvětluje.

Archeologická mapa se teprve rodí, jakýsi vzorek informací ale už teď můžeme najít na stránkách Archeologického atlasu Čech, www.archeologickyatlas.cz. Funkční mapy se dočkáme již za půl roku.

Autor: Daniel Mrázek