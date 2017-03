Léčba kmenovými buňkami způsobila slepotu tří žen. Počet netestovaných léčeb roste

„Spekuluje se, že u těchto třech pacientek došlo buď ke kontaminaci kultury kmenových buněk, nebo se kmenové buňky proměnily do nesprávného typu," říká Vácha (ilustrační foto)Foto: Milan Kopecký

Americkému zdravotnictví se vymyká z rukou léčba kmenovými buňkami. Množí se případy používání netestované léčby s fatálními následky. Naposledy způsobilo skandál odhalení časopisu New England Journal of Medicine, podle kterého netestovaná léčba kmenovými buňkami na jedné floridské klinice způsobila nevratné oslepnutí tří žen.

Terapie kmenovými buňkami slibuje, že dojde k regeneraci a obnovení tkání pomocí vnesení kmenových buněk do poškozené tkáně. Kmenové buňky totiž mají tu vlastnost, že se dokáží změnit na jiný buněčný typ. V případě mnoha tkání se už terapie používá, ale mnohé druhy léčby ještě nebyly testovány. Ženy, které ztratily zrak, trpěly makulární degenerací, tedy ztrátou centrálního vidění. Přímo do očí jim byly aplikovány buňky získané z jejich tuku.

„Je potřeba vyzvat všechny pacienty, aby si byli velmi dobře vědomi, oč se jedná, než podepíší souhlas s léčbou. Aby věděli, jaké jsou výsledky, zda je to léčba schválená příslušnou etickou komisí.“

Marek Vácha, biolog a odborník na etiku

„Spekuluje se, že u těchto třech pacientek došlo buď ke kontaminaci kultury kmenových buněk, nebo se kmenové buňky proměnily do nesprávného typu, třeba typu buněk, které normálně souvisí s jizvami. Tyto technické věci musíme mít napřed velmi dobře zpracované,” říká biolog a odborník na etiku Marek Vácha.

Obě oči zároveň

Floridská klinika zaregistrovala svojí studii do národní databáze klinických testů, kterou provozuje vládní organizace Národní institut zdraví. Poškozené pacientky si díky tomu myslely, že jde o klinické testy, které schválila americká vláda.

Neuvědomily si, že za skutečné klinické testy se neplatí. Poškozené zaplatily asi 5 tisíc dolarů. Všechny odborníky navíc šokovalo, že klinika aplikovala buňky do obou očí zároveň. Pokud by šlo o experimentální povolenou léčbu, lékaři by aplikovali buňky nejdřív do jednoho oka a vyčkali by na reakci. Takhle pacientky nevratně přišly o zrak kompletně.

Znát detaily a neplatit

„Je potřeba vyzvat všechny pacienty, aby si byli velmi dobře vědomi, oč se jedná, než podepíší souhlas s léčbou. Aby věděli, jaké jsou výsledky, zda je to léčba schválená příslušnou etickou komisí,” říká Vácha (ilustrační foto)Foto: Nemocnice Mělník

Ukazuje se, že je netestovaná léčba kmenovými buňkami větším problémem, než odborníci čekali. Medicínská zařízení, která nabízejí regenerativní léčbu kmenovými buňkami, se začala v poslední době objevovat po celých Spojených státech. Kromě prověřené léčby vycházejí vstříc poptávce po zázracích a zkoušejí léčbu, která nebyla testována ani na zvířatech.

Navíc se stále více lidí vyhýbá omezením amerických institucí tak, že vyjíždí za levnější netestovanou léčbou třeba do Asie. Případ oslepených žen už začal vyšetřovat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Podle Marka Váchy je možné, že se podobné případy brzy objeví i u nás.

„Ten strach je na místě. Je potřeba vyzvat všechny pacienty, aby si byli velmi dobře vědomi, oč se jedná, než podepíší souhlas s léčbou. Aby věděli, jaké jsou výsledky, zda je to léčba schválená příslušnou etickou komisí. V žádném případě nesmí platit lékařům žádné peníze,” vysvětluje biolog.

Naděje, že pomocí kmenových buněk půjde zpomalit či vyléčit celou řadu různých těžkých chorob, existuje. Případy jako ten floridský ale ukazují, že nelze jen aplikovat kmenové buňky a očekávat zázrak, naopak to může být cesta k nevratnému poškození.