Létající auto už nemusí být sci-fi. Koncept představili v Ženevě

O létajícím autě sní generace vynálezců i řidičů. Jedno takové představili na ženevském autosalonu. V principu jde o jakousi multifunkční „kapsli“ z uhlíkového vlákna. Na delší vzdálenosti se budou kapsle přepravovat speciálními rychlovlaky. V cíli si pak posádka vybere, jestli chce dál pokračovat po silnici, nebo vzduchem.

Podle toho si pro ně přijede autonomní podvozek, nebo přiletí dron. Drony nebo podvozky budou v terminálech a ke kapslím se plně nabité dopraví ve chvíli, kdy si je dotyční v závislosti na svém cíli objednají.

Christian Bolognesi přiznává, že cílem Italdesignu bylo hlavně zaujmout a provokovat, protože jinak se prý nic nezmění. Výzev, které je třeba u tohoto projektu vyřešit, je dlouhá řada. Zároveň je potřeba posunout dopravu ve městech do vzduchu, protože ulice autům nestačí a stačit nikdy nebudou.

Na projektu spolupracuje i Airbus, za který mluví Matthias Thomsen. Slibuje, že už koncem letošního roku ukáže firma funkční prototypy dronu pro přepravu lidí. Tento systém, tzn. létající i jezdící kapsle, prý může být i plně vyvinut a tedy k dispozici za 7 až 10 let. Podle Jakuba Karase z Aliance pro bezpilotní letecký průmysl je ale třeba brát ohlášené termíny autorů létající kapsle s velkou rezervou.

Koncept by mohl být plně vyvinut za 7 až 10 let, podle Jakuba Karase z Aliance pro bezpilotní letecký průmysl je ale třeba to brát s velkou rezervouFoto: Petr Kološ