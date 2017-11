Lobby cukrovarníků porazila výrobce tuků. Fakta o nebezpečí cukru dokázala utajit

Podle zjištění Kalifornské univerzity ovlivňovala někdejší Mezinárodní asociace pro výzkum cukru výsledky vědeckých studiíFoto: Fotobanka Pixabay

Podle nejnovější studie znal cukerný průmysl zdravotní dopady svého byznysu už před padesáti lety. Nechal si to ale pro sebe, což mohlo výrazným způsobem ovlivnit zdraví mnoha lidí.

Podle zjištění Kalifornské univerzity ovlivňovala někdejší Mezinárodní asociace pro výzkum cukru výsledky vědeckých studií. Některé z nich bagatelizovala a minimálně jednu studii, kterou sama financovala, předčasně ukončila. Z výsledků totiž začalo vyplývat možné spojení mezi konzumací cukru a rakovinou močového měchýře.

Jak ale říká výživová poradkyně Margit Slimáková, cukr byl v 60. a 70. letech jedním z hlavních podezřelých u kardiovaskulárních onemocnění. Nakonec – a podle nového zjištění je pravděpodobné že i pod vlivem cukrovarnické lobby – se za hlavního viníka těchto nemocí označili na místo cukrů tuky.

„Následovaly desítky roků nízkotukové hysterie, předepisování margarínu, než jsme přišly na to, že to je úplně špatně, a cukr byl brán naprosto nevinně. Dokonce jsme se díky omezování tuku začaly cukry přejídat, protože v nízkotukových produktech se škroby doplňovaly cukry,“ vysvětluje Slimáková.

Podle nejnovější studie publikovaném kromě Guardianu i v časopise PLOS Biology to naznačuje, že to, co jsme si dlouhou dobu o cukru mysleli, vycházelo právě z těchto studiích ze 60. let minulého století.

Denně šest čajových lžiček

Světová zdravotnická organizace doporučuje pokrývat cukrem maximálně 10 procent energetického příjmu člověka na den. V případě, že chceme zlepšit svůj zdravotní stav, je ale lepší jít maximálně na pět procent, což je, přeloženo, asi šest čajových lžiček cukru denně.

„Tolik vypijete třeba ve čtvrt litru stoprocentního pomerančového džusu, nebo toto množství bude v půlce sáčku gumových medvídků,“ dává příklady výživová poradkyně.

Z cukru krátkodobě dobijeme energie, otázkou ale je, jestli je to ta nejlepší cesta, jak energie čerpat. Podle Slimákové vede k obezitě. Kromě ní je důsledkem zvýšené konzumace cukru diabetes druhého typu, ale třeba i zvýšené nebezpečí mrtvice, infarktu nebo Alzheimerovy choroby.

Hnědé fairtradové cukry nebo i umělá sladidla jsou sice o trochu lepší, ale stále ne ideální. Tím nejjednodušším řešením je zvyknout si na méně sladkou chuť.