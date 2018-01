Lunochod 2 stojí na Měsíci už 45 let. Zázrak sovětské techniky vlastní herní producent

Maketa vozítka Lunochod 2Foto: Wikimedia Commons

Před 45 lety na Měsíci přistálo vozítko Lunochod 2. Sovětský svaz chtěl projektem řiditelných vozidel ukázat, že se technicky vyrovná americké NASA. Vypuštěním druhého Lunochodu ale celý program skončil. „Lunochod 2 je v soukromém vlastnictví člověka, který je tím pádem jediným soukromým vlastníkem majetku na jiném kosmickém tělese,” říká publicista Pavel Toufar.

„Tisk po celém světě píše o novém úspěchu našich inženýrů. Lunochodem se nepředstavitelné stalo skutečností,” živila sovětská média představu o technologickém úspěchu.

Sovětská propaganda Lunochody vykreslila jako zázrak moderní techniky. Podle publicisty Pavla Toufara vozítko zaujalo i samotným vzhledem.

„Byl to takový velký kotel na osmikilovém podvozku s odklopenou horní částí. Nebylo to samoúčelné, v obalu se udržovaly tlaky, teplota. Na odklopném víku byly panely slunečních baterií,” vzpomíná.

„Měl tam přistát dřív než lunární modul s kosmonautem a měl posloužit vizuální inspekci lunárního modulu.“

Majetek na Měsíci

Stroj na dálku řídila pětičlenná posádka. Původně ho ale přímo po Měsíci měli prohánět ruští kosmonauti.

„Měl tam přistát dřív než lunární modul s kosmonautem a měl posloužit vizuální inspekci lunárního modulu. Měl být dokonce použit kosmonautem pro pohyb kolem lunárního modulu,” říká Toufar.

Technologii bezpilotního řízení nakonec použili i záchranáři, kteří v roce 1986 odklízeli trosky reaktoru v jaderné elektrárně Černobyl. Podle publicisty Pavla Toufara má ale vozítko ještě jednu zvláštnost.

„Lunochod 2, který spočívá na Měsíci, samozřejmě už velmi dlouho není aktivní, je v soukromém vlastnictví jednoho člověka, který je jedinou soukromou osobou, která vlastní majetek na jiném kosmickém tělese,” tvrdí.

Ruský kosmický program kvůli nedostatku peněz odprodal část své techniky. Vozítko tak patří producentovi počítačových her Richardu Garriottovi. Svou roli v tom sehrálo i to, že jeho otec Owen byl astronaut, který se do vesmíru podíval ve stejný rok jako Lunochod 2.

