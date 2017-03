Máte děti? Podle švédských vědců budete žít déle

Děti nám prodlužují životFoto: Fotobanka Pixabay

Pokud máte děti, máte také šanci, že budete žít až o dva roky déle než lidé bezdětní, tvrdí švédští vědci.

Experti ze stockholmského Institutu Karolinska v databázi státní správy vyhledali všechny muže i ženy narozené v letech 1911 až 1925. Jako základní věk dožití stanovili 60 let a zjistili, že děti skutečně prodlužují život. Matky žily průměrně o rok a půl a otcové dokonce o dva roky déle. Kupodivu nehrál roli počet dětí, ani jejich pohlaví.

V rámci analýzy se navíc také ukázalo, že život prodlužuje i manželství nebo to, v jaké vzdálenosti od rodičů děti bydlí. V tomto případě platí, že čím blíže, tím lépe.

Odpověď na to, proč se rodiče dožívají vyššího věku než bezdětní, je podle odborníků v podstatě prozaická. Podle vědců jde jednoduše o to, že se o lidi v důchodovém věku má kdo postarat.

„Možnost starat se o děti a o vnoučata s sebou přináší stránky radostné i méně radostné, ale ten pocit zázemí, který přináší rodina, je určitě faktor, který nám prodlužuje věk.“

Lenka Čadová, psycholožka

Svou roli nicméně hraje více faktorů. Třeba to, že svobodní a bezdětní muži většinou měli nižší vzdělání a tím i fyzicky náročnější zaměstnání, které mohlo zkrátit jejich život. Samostatnou skupinou jsou ovdovělí, protože například muži jsou pak často skoro úplně odkázáni na své děti, zatímco vdovy se s takovou ztrátou dokáží vyrovnat lépe.

Psycholožka Lenka Čadová si myslí, že ačkoli se rodiny s dětmi často dostávají do nepříliš příznivé finanční situace, může být i to jedna z příčin vzájemného stmelení a naplnění. „Finanční otázka je důležitá, ale vede v rámci rodiny k větší tvořivosti a spolupráci. Učíme se hospodařit. Učíme se být zodpovědní. Takže starosti jsou vyvážené tím, že jsme to společně zvládli a jako rodina se za sebe učíme postavit,“ říká.