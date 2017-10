Most vytištěný na 3D tiskárně je ekologický. Cyklisté po něm jezdí v Nizozemsku

Most vytištěný na 3D tiskárně v nizozemském GemertuFoto: Fotobanka Profimedia

Možnosti 3D tisku se neustále posouvají. Vznikají oční protézy, invalidní vozíky pro domácí mazlíčky i jídlo. V Nizozemsku teď mají nově vytištěný betonový most pro cyklisty. Je dlouhý osm metrů, široký tři a půl metru, na povrchu má asfalt a na okrajích obyčejné oranžové zábradlí. Instalován byl v Severním Brabantsku ve vesnici Gemert.

"Normálně se beton napouští do formy, kam se přidá vyztužení, aby byl pevný. Tento most jsme ale tiskli vrstvu po vrstvě. Je z dodatečně předpjatého betonu, takže podélně v něm najdete předpínací lana. Ale co je důležitější, příčně je zpevněný ocelovou výztuhou. A tu jsme tam dali už při tisku,“ popisuje odlišnosti mezi tiskem mostu a běžným postupem výstavby profesor Theo Salet z Technologické univerzity v Eindhovenu.

Technologická univerzita v Eindhovenu chce pomocí 3D tisku stavět také domy a jedna nizozemská firma plánuje vytisknout ocelový most v Amsterdamu.

3D tiskárna položila během tří měsíců dohromady asi osm set centimetrových vrstev betonu, které pak obepnul ocelový drát. Konstruktéři nejdřív nevytvořili jednolitý kus, ale šest bloků, které slepili až nedaleko místa, kde most nakonec stojí.

"Výhodou lití betonu pomocí 3D tisku je, že ho spotřebujeme méně. To je důležité, protože právě beton může za spoustu oxidu uhličitého, který na celém světě vypouštíme. Takhle beton dáváme jen na místa, kde ho opravdu potřebujeme. Nedostane se tam, kde ho nechceme, takže ho použijeme méně,“ vysvětluje Theo Salet.

Most zvládne zatížení až pět tun a podle architektů po něm cyklisté budou jezdit i za více než třicet let. Tento most v nizozemském Gemertu je podle Thea Saleta jen první vlaštovkou. V budoucnu prý architekti navíc budou schopni navrhovat mnohem zajímavější tvary, než jaký zvolili Nizozemci.

Autor: Ondřej Klapal