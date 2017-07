Na dálku ovládají Češi své domácnosti dvakrát méně než lidé ve vyspělých zemích Asie

Češi, kteří tyto technologie používají, uvedli v průzkumu, že mezi důvody užívání je na prvním místě kontrola spotřeby energiíFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Tablet, chytrý telefon nebo počítač podle průzkumu společnosti GfK využívá k ovládání svého domova na dálku víc mužů než žen, dohromady ale jen sedmnáct procent Čechů. Proč nejsou Češi takoví nadšenci do moderních technologií? „Zatím tyto technologie adoptují zejména mladší lidé a lidé s vyššími příjmy,” říká Kristina Hanušová, vedoucí oddělení finančních služeb a technologií ze společnosti GfK.

Na průzkumu společnosti GfK se podílelo 27 tisíc respondentů z dvaadvaceti zemí, z toho tisíc respondentů bylo z České republiky. „Mezi jinými zeměmi byly namátkou Austrálie, Brazílie, Čína nebo Francie,” vyjmenovává Hanušová.

Nejde tak jen o srovnání se západní Evropou. „Významná je tam zejména Asie. Nezdá se to, ale právě tento světadíl je často ještě více napřed než západní Evropa,” dodává.

Jde o technologie, díky kterým ovládáme domácnosti na dálku, například z práce. „Není to jen využívání smartphonů nebo tabletů, ale jde o jejich využití k ovládání spotřebičů, osvětlení nebo vytápění,” říká Hanušová.

Energie, zloději a ekologie

Češi, kteří tyto technologie používají, uvedli v průzkumu, že mezi důvody užívání je na prvním místě kontrola spotřeby energií. „Jde o regulaci vytápění, klimatizace a podobně. Tu uvedlo 55 procent lidí. Na druhém místě byla potřeba mít zabezpečený domov, tu uvedla třetina. Tam můžeme zahrnout ochranu proti zlodějům nebo automatické vypnutí spotřebičů, když je zapomeneme vypnout sami,” popisuje výsledky průzkumu Hanušová.

Starší člověk, který nedokáže ovládat smartphone, nemůže samozřejmě ani ovládat na dálku svoji domácnost," říká HanušováFoto: Henry Marsh

Třetí místo mezi důvody používání obsadila šetrnost k životnímu prostředí, kterou uvedlo 15 procent českých respondentů. „Ve světě tento důvod ale uvedla více než čtvrtina dotázaných.”

Rychlejší Asie

Hlavním důvodem nízkého zájmu Čechů je podle Hanušové fakt, že za zmíněnými technologiemi zatím nevidí efektivitu. „Během několika let se to určitě výrazně změní. Zatím tyto technologie adoptují zejména mladší lidé a lidé s vyššími příjmy,” říká.

Roli hraje i finanční náročnost chytrých domácností. „Zejména si ale myslím, že jde o schopnost adoptovat nové technologie. Starší člověk, který nedokáže ovládat smartphone, nemůže samozřejmě ani ovládat na dálku svoji domácnost.”

V asijských zemích je podle Hanušové situace jiná. „Dostali se do digitálního věku daleko rychleji než my. Adopce nových technologií byla daleko rychlejší, protože přišli rovnou ke smartphonům. Neměli normální telefony jako my, ale daleko dříve dostali smartphony. A to rozšiřování je tam opravdu rychlejší,” tvrdí Kristina Hanušová, vedoucí oddělení finančních služeb a technologií ze společnosti GfK.