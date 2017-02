Na konci příštího roku se k Měsíci vydají první „vesmírní turisté“

Kosmická loď Dragon 2 (Crew Dragon) americké soukromé společnosti SpaceXFoto: SpaceX

Koncem příštího roku by měli k Měsíci vyrazit dva turisté, kteří zatím zůstávají v anonymitě. Jejich cestu zajistí společnost SpaceX, jejímž šéfem je známý vizionář Elon Musk.

Upravená raketa Falcon 9 vynese na týden do vesmíru dvojici, která si cestu sama financuje. Že půjde o nebezpečné dobrodružství, podle Elona Muska vědí a do celé akce jdou s otevřeným hledím. Ostatně na lehkou váhu takový výlet brát snad ani nelze, už jen z důvodu nákladnosti. Musk sice cenu neprozradil, ale předpokládá se, že letenka „na Měsíc“ vyjde na několik milionů dolarů.

Trasa letu by měla být podobná té, kterou absolvovala posádka Apolla 8 v roce 1968. Loď Dragon V2, kterou je ještě potřeba patřičně upravit pro pilotované lety, doletí až k Měsíci, obkrouží ho a vrátí se zpátky na Zemi.

Fly me to the moon ... Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn — Elon Musk (@elonmusk) 27. února 2017

Elon Musk věří, že zkušenosti z týdenní cesty na Měsíc budou přínosné i pro další jeho plánovaný projekt – pro cestu lidí k Marsu.

Jestli čeká vesmírné cestování boom, je otázka. O komerční lety se kromě Space X pokouší také firma Virgin Galactic, která připravuje šestimístnou loď SpaceShip Two. Ta má se zákazníky doletět na hranici vesmíru. Lidé tak uvidí zakřivení Země a zažijí skutečný stav bez tíže. Takový zážitkový let by měl stát v přepočtu více než šest milionů korun.

Autor: Matěj Štýs, Zuzana Marková