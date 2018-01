Na Marsu by se prý dařilo chmelu, první kolonizátoři by si tak mohli uvařit vlastní pivo

Chmelu by se na Marsu zřejmě dařilo, otázkou je, zda by tam prospíval i ječmenFoto: Lucie Valášková

Že je půda na Marsu málem jako dělaná pro pěstování chmele, zjistili američtí studenti z Villanova University v Pennsylvánii. Plodinu samozřejmě vypěstovali na Zemi, ale podařilo se to v půdě, která je z více než 90 % shodná s tou na rudé planetě. Pokud by se stejně dařilo i ječmeni, mohla by ještě letos vzniknout první várka Olympus Mons nebo Valles Marineris Pale Ale, jak chtějí mladí vědci pivo pojmenovat.

O možnost uvařit pivo ve vesmíru se ale nezajímají jen studenti z Pennsylvánie. Podobnou myšlenkou se zabývá i vizionář Elon Musk, který v prosinci 2017 vyslal do vesmíru spolu s vybavením a potravinami také 20 semen ječmene společnosti Budweiser. Ta chce totiž otestovat, zda semena naklíčí.

Kromě chmele se pokoušel tým Guinanových studentů vypěstovat ještě další plodiny, ale třeba hrášek nebo špenát prý vůbec nevyrostly.

Astrofyzik Edward Guinan zatím zůstal společně se svými studenty nohama na Zemi a marťanské podmínky si vytvořili přímo na univerzitě. „Použili jsme napodobeninu půdy z Marsu od NASA. Je bohatá na železo, což ji nejvíce odlišuje od té naší. Přidáním dalších látek jsme vytvořili půdu, která je z 93 % stejná jako na Marsu,“ vysvětluje Guinan.

V nadcházejícím semestru se studenti Villanova University pokusí vypěstovat ječmen. Ječmenný slad je totiž hlavní pivní ingrediencí. Pokud se podaří vypěstovat i ten, možná si za pár let kolonizátoři Marsu skutečně uvaří vlastní zlatavý mok.

Autor: Matěj Skalický, Zuzana Marková