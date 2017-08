Na Tour de Turtles se želvy nikam neženou, ukazují ochranářům své cesty

Právě probíhá dnes již tradiční závod Tour de Turtles, který od roku 2008 pořádá ochranářská společnost Sea Turtle Conservancy. Snaží se tak upozornit na problémy, kterým musí želvy čelit při dlouhé cestě na pláže, kde kladou vajíčka.

Celý závod trvá přes tři měsíce a vítězkou se stane želva, která jako první uplave vzdálenost 2 620 kilometrů. Samotné vypouštění želv do závodu je přitom velká společenská událost, která přitahuje davy zvědavců. Na floridskou pláž Vero Beach letos přišly vypouštění sledovat stovky diváků.

Zájemci o ochranu želv mohou některé ze závodníků adoptovat nebo jim pomoci na Twitteru sdílením příspěvků na jejich podporu.

Nutno říct, že závod není žádný sprint. Želvy se totiž za nejlepším výsledkem tak úplně neženou. Třeba cesta přes zhruba dvacetimetrovou pláž jedné želví závodnici zabere skoro tři minuty. Sami organizátoři proto upozorňují, že jde spíš o maraton.

Ochranáři si od pořádání takových závodů neslibují jen popularizaci ohrožených druhů, ale chtějí také zjistit, jak přesně vypadá cesta z hnízdišť na pláže. Proto byly dvě karety obecné vypuštěny se satelitními vysílačkami, aby odborníci získali přesné informace o jejich pohybu. Podle bioložky Rachel Smithové z Disneyho nadace by tak vědci mohli napříště vědět, jak želvám při jejich nesnadné cestě pomoci.

Sally is headed to the ocean with her tracker on. Follow her at https://t.co/ife9RWgjLn - #attractionsshow #disneyanimals #tourdeturtles pic.twitter.com/M1EFQMcH7N