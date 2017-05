Nadační fond Šťastné Česko se chystá měřit náš index štěstí

Štěstí není snadné změřit, ale statistickou metodou vyčíslit kvalitu života možné jeFoto: Fotobanka Pixabay

Jaké je české hrubé národní štěstí? Nejen tuto otázku si klade 2. ročník konference na podporu hrubého národního štěstí (HNŠ), která se koná v Praze. Její účastníci chtějí diskutovat o vztahu štěstí a ekonomie, životních hodnotách a současném vnímání blahobytu.

Akci organizuje nadační fond Šťastné Česko, pro který je hrubé národní štěstí alternativou k hrubému domácímu produktu.

„Velkou inspirací je pro nás království Bhútán, které leží v srdci Asie,“ uvedl v Dnešním Plusu ředitel zmíněného nadačního fondu Jindřich Ertner. „Je to velmi chudé království. Jeho král kdysi na otázku po výši HDP odpověděl, že by raději měřil hrubé národní štěstí.“

Den na podporu hrubého domácího štěstí je celodenní akce na podporu myšlenky hrubého domácího štěstí. DEN PRO ŠTĚSTÍ se uskuteční dne 9. května 2017 v kinosále Lucerny v Praze.

Jedním z řečníků konference je i Jan Hartl ze společnosti STEM. „Společně se chystáme na vůbec první měření indexu štěstí,“ vysvětlil Ertner význam tohoto počinu.

Podle něj se štěstí přímo měřit nedá, ale měří se parametry, které vedou ke šťastnému životu a mají možnost vyjádřit kvalitu života lidí. „Je to například to, v jakém žijete prostředí, jaký dýcháte vzduch, jaké máte vztahy, jak se cítíte, ale třeba i to, jakou máme vládu a jak jsme s ní spokojeni.“

Metoda určení indexu štěstí je složitá a vychází z výsledků měření řady parametrů ze čtyř dimenzí, v devíti kategoriích a s řadou podkategorií.

„Chceme společně se společností STEM nastavit poprvé český index štěstí. Někteří si z toho dělají legraci, ale je to vážně míněný počin se sociologickým podtextem,“ popsal důvod, proč je důležité znát své HNŠ Jindřich Ertner.

Autor: Markéta Bidrmanová, Ondřej Čihák