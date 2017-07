NASA terčem konspiračních teorií: dětští otroci na Marsu nebo utajované mimozemské civilizace

Důkazy o mimozemských civilizacích podle NASA ještě nemámeFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Americká NASA je již tradičně terčem konspiračních teoretiků. Nově například radiová stanice InfoWars tvrdí, že na Marsu existuje kolonie dětských otroků. Aktivisté z hnutí Anonymous zase přišli s tím, že vědci našli mimozemský život, o němž zatím neinformovali veřejnost.

S teorií o kolonii dětských otroků přišel bývalý člen americké výzvědné služby CIA Robert David Steele a s veřejností se o tuto představu podělil v rozhovoru se zakladatelem InfoWars Alexem Jonesem. Podle Steela na Marsu funguje kolonie unesených dětí, které někdo poslal na dvacet let do vesmíru a učinil z nich tak otroky v místní kolonii.

Moderátor Alex Jones tuto poněkud fantaskní teorii nevyvrátil s tím, že o drtivé většině technologických úspěchů NASA veřejnost ani neví a že na záběrech z Marsu jsme mohli vidět už spoustu podezřelých věcí.

Důvodem k vytváření podobných teorií je pravděpodobně vidina zisku. Weby s konspiračními teoriemi totiž přitahují velkou pozornost a mají tak slušné finanční příjmy.

Na tento rozhovor reagoval server DailyBeast, který se zeptal NASA jestli je skutečně na Marsu nějaká kolonie. Mluvčí NASA pro mise na Mars Guy Webster řekl, že na Rudé planetě jsou leda tak automatické rovery. Rozhodně ale žádní lidé, natož kolonie dětských otroků.

Je otázkou, co by tam podle konspiračních teoretiků děti vůbec měly dělat a proč by je někdo na Mars odvážel. S dnešními technologiemi by to bylo neuvěřitelně drahé. A kromě toho, starty raket (třeba jen s vojenskými družicemi) obvykle neujdou pozornosti. Celý případ se tedy dá označit za nesmysl.

Existují mimozemšťané?

Agentura NASA se s konspiracemi potýká už desítky let. Vzpomeňme třeba na tvrzení, že k přistání na Měsíci nikdy nedošlo, nebo že NASA tají mimozemské technologie. S další teorií teď přišlo třeba také hnutí Anonymous, které se domnívá, že NASA v blízké době oznámí objev mimozemských forem života.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26. června 2017

Hacktivisté vycházejí z projevu vysoce postaveného manažera NASA Thomase Zurbuchena, který před komisí amerického kongresu pro vědu, vesmír a technologie prohlásil, že lidstvo je na pokraji největšího objevu v historii. Anonymous to pochopili tak, že vědci už mají důkazy o mimozemském životě a zanedlouho je zveřejní.

Jak sám Zurbuchen napsal na svém twitterovém účtu, žádné takové oznámení se rozhodně neplánuje. Později ale dodal, že NASA organizuje řadu misí, které by mohly pomoci odpovědět na to, zda jsme ve vesmíru sami.

Autor: Ondřej Novák