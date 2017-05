Němci hledají dobrovolníky. Chtějí zkoumat účinky rekreačního kouření marihuany

Do výzkumu shánějí vědci 25 tisíc dobrovolníků, každý by dostal 30 gramů marihuany na měsícFoto: noexcusesradio, CC0 Public domain, pixabay.com

Němečtí vědci chystají studii zabývající se účinky marihuany na zdraví a psychiku rekreačních uživatelů. Do výzkumu nyní shánějí 25 tisíc dobrovolníků.

Pozitivním účinkům užívání marihuany v rámci léčby některých onemocnění se věnoval nespočet odborných studií. Na základě podobných výzkumů bylo pěstování této rostliny v některých zemích legalizováno a v dalších zemích se o legalizaci pro lékařské účely uvažuje.

Nyní se berlínská výzkumná organizace Forschungsinitiative Cannabiskonsum rozhodla zabývat výzkumem účinků rekreačního kouření marihuany. Hledá proto dobrovolníky, kterým je alespoň 18 let, netrpí žádnými psychickými problémy a nejsou na ničem závislí. Zároveň se ale musí jednat o lidi, pro které kontakt s marihuanou není úplná novinka.

Mezi pozitivní účinky marihuany patří například kladný vliv lékařského konopí na léčbu revmatické artrózy nebo pomoc při snášení vedlejších účinků chemoterapie a léků na HIV. Podle odborníků by ale lidé neměli s kouřením marihuany začínat jako s druhem prevence.

Každý účastník studie by měl dostat 30 gramů konopí na měsíc. Následně by měl být několik let pod odborným dohledem jeho zdravotní a psychický stav.

U některých uživatelů může marihuana způsobovat deprese a úzkosti. Tyto zdravotní komplikace se ale netýkají vysokého počtu kuřáků. K běžnějším problémům patří zhoršená paměť a soustředěnost. Profesor Michal Miovský z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje například na postupné klesání výkonnosti a neschopnost zvládat každodenní povinnosti.

S pamětí a soustředěností můžou mít problémy lidé, kteří vykouří půl gramu marihuany denně nebo více. Typická fyzická závislost na konopí ale vzniká jen výjimečně. V tomto případě se jedná spíš o závislost psychickou.

Autor: Daniel Mrázek