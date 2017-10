Nový úspěch českých egyptologů. Objevili další chrám faraona Ramesse II.

Momentka z každodenních vykopávek v AbúsíruFoto: Jan Macháček

Egyptský panovník Ramesse II. měl chrám i na sakkárské a abúsírské nekropoli. Komplex pochází zhruba z let 1279 až 1213 před naším letopočtem. Objevili jej experti z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Celý komplex má 32 x 51 metrů. Vstupovalo se do něj pylonem, tedy bránou z nepálených cihel. Za ní se nacházelo rozlehlé nádvoří. Z něj se mohlo pokračovat do kamenného dvora a dvou staveb, které sloužily jako sklady. Ale jedná se primárně o náboženskou stavbu," říká šéf egyptologů Miroslav Bárta.

V zázemí měl komplex sklady, ve kterých byly jednak skladovány obětiny používané v každodenním kultu a zároveň vybavení chrámu – kamenné a kovové nástroje, nádoby, keramika nebo látky.

Součástí toho objeveného areálu je i vyvýšená svatyně z kamene, která byla rozdělena na tři paralelní místnosti. Tam se v písku našly fragmenty malovaných reliéfů. Tyto nálezy znamenají podle českých egyptologů neocenitelný zdroj informací. Jednak jim to pomůže při rekonstrukci výzdoby, a taky při určování funkce celého komplexu i při jeho datování. Samotný terénní průzkum trval dvě archeologické sezóny.

O úspěších českých egyptologů slýcháme docela často. Do žebříčku časopisu Heritage Daily se dostal nález hrobky faronova lékaře učiněný v roce 2013. Na přelomu let 2014 a 2015 se objevila zpráva o tom, že našli hrobku neznámé královny Chentkaus III. Ta byla manželkou faraona Raneferefa.

V roce 2002 objevili v Abúsíru kost s pokročilou formou nádoru. To pomohlo ke zjištění, kdy se tyto nádory začaly objevovat. V roce 2007 našli doklady o osídlení místa jižně od oázy Baharíja.