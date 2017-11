Objevem radia a polonia Curie-Skłodowská změnila nazírání na svět. Narodila se před 150 lety

Marie Curie-Skłodowská, první žena, která získala nejen jednu, ale dokonce hned dvě Nobelovy ceny, se narodila před sto padesáti lety. Se svým manželem Pierrem Curie objevila dva nové chemické prvky, radium a polonium. A pomohla i rozvinout lékařské obory radiologie a radioterapie. Dodnes je považována za symbol úspěchu žen ve vědě.

Cesta této světoznámé fyzičky do světa vědy nebyla vůbec jednoduchá. Na jednu stranu sice pocházela z intelektuálních poměrů. Její otec, Władysław Skłodowski byl sice respektovaný ředitel dvou varšavských gymnázií, ale šlechtický rod Skłodowských byl zapojen do polského Lednového povstání a její matka velice brzy zemřela, takže se rodina potýkala s finančními problémy. Marie Skłodowská navíc nemohla získat řádné vzdělání kvůli tehdejším předsudkům vůči ženám, takže navštěvovala večerní kurzy a jen hodně četla.

Na konci devatenáctého století se jí podařilo našetřit na cestu do Paříže, kde studovala na pařížské univerzitě. Následně potkala svého budoucího manžela, který jí zajistil laboratoř. Pak se vzali a pod vedením známého fyzika Henriho Becquerela pracovali na výzkumu radioaktivity uranových rud.

Nové prvky

Nejdřív „madam Curie“ objevila prvek polonium a z jáchymovského smolince pak na začátku dvacátého století manželé vyseparovali tehdy úplně nový prvek, radium. Za to v roce 1903 získali Nobelovu cenu za fyziku.

„Je to změna nazírání na svět. Lze to připodobnit k nějakému kameni mudrců, kdy měníme chemické prvky nějakým zvláštním způsobem. Už radioaktivita byla klíčovým, velmi zajímavým konceptem, ale že by bylo možné touto metodou rozšiřovat chemickou tabulku prvků, to byla další velice významná novinka, k jejímuž objevu Marie Curie-Skłodowská velmi zásadním způsobem přispěla,“ vysvětluje význam jejího výzkumu fyzik Martin Prouza z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Myšlenka, že by chemickým procesem bylo možné získat nové chemické prvky, byla v té době nepředstavitelná. Ale této fyzičce se to za přispění jejího manžela povedlo. Bohužel, Pierre Curie o tři roky později tragicky zemřel pod koly koňské drožky a Marie Curie-Skłodowská zůstala na výzkumy sama.

Druhá Nobelova cena

V roce 1911 získala Marie Curie-Skłodowská Nobelovu cenu za chemii, opět za objev prvku radia, a také polonia a jejich chemických vlastností. Ale pak přišla válka a madam Curie upnula energii směrem k rozvoji radiologie. Pomohla třeba ve francouzských vojenských nemocnicích rozšířit rentgenové přístroje, které pomáhaly chirurgům. Věnovala se taky účinkům radioaktivity na nádorové buňky a tím položila základy radioterapie.

Marie Curie-Skłodowská měla vazby i na Československo. Zmínili jsme už jáchymovský smolinec. Zajímavé také je, že v její laboratoři ve 20. letech studoval i zakladatel české radiologie, fyzik František Běhounek.

Curie-Skłodowská Československo také sama navštívila, a to v roce 1931 na pozvání prezidenta Masaryka. Tehdy mimo jiné podnikla sestup i do jednoho z jáchymovských dolů. Zemřela v roce 1934 na aplastickou anémii, což je nemoc krve, která byla nejspíš způsobená dlouhodobému vystavení radioaktivnímu záření.

