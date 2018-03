Označit viníka nehody samořiditelného auta nebude lehké, myslí si odborník

Firma Uber přerušila testování samořiditelných automobilů. Provozovatele alternativní taxislužby k tomu přiměla nehoda jeho vozu ovládaného autopilotem. Srážku na předměstí arizonského města Phoenix nepřežila chodkyně. Takzvaná autonomní vozidla měla vážné havárie už dřív, ale ještě nikdy při nich nezemřel chodec. „Zatím není ani jisté, jaká byla příčina nehody, jak se chovala žena, která se pohybovala na silnici,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vladimír Rybecký ze serveru Autoweek.cz.

Arizonská nehoda podle Rybeckého zpomalí vývoj této technologie. „Mimo jiné Senát ve Spojených státech připravoval jisté změny v dopravních přepisech, které měly umožnit, aby se tato vozidla mohla ve větší míře testovat ve volném provozu. Podle průzkumů se ale více než 80 procent lidí těchto vozidel obává,” říká.

„Na druhou stranu jsem si naprosto jistý, že jak automobilky, tak technologické společnosti budou i nadále vyvíjet velké úsilí, aby tato vozidla dostaly co nejdřív do běžného provozu,” tvrdí Rybecký.

Uber komplikuje život

Společnost Uber není jediná, která pracuje na zavedení samořiditelných vozů. Nehoda se jiných firem podle Rybeckého ale příliš nedotkne.

„Pokud došlo k závažnějším problémům, v podstatě vždycky to bylo ve spojení s firmou Uber. Zdá se, že má tato firma jiný přístup, než mají automobilky. Popouští uzdu volnosti vozidel víc, tím pádem se tato vozidla dostávají častěji do kritických situací,” podotýká.

Společnost Uber chce autonomními vozy nahradit v budoucnu 1,5 milionu řidičů, kteří pro ni všude po světě pracují. „Uber není ani na čele vývoje. Pracují na tom jak všechny automobilky, tak jejich subdodavatelé. Evropské automobilky, třeba Audi nebo Mercedes, už určitou část autonomního režimu mají i ve svých autech, která se už začínají prodávat. Vývoj jde velmi rychle dopředu a Uber spíš ostatním komplikuje život,” myslí si Rybecký.

