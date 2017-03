Paradox Transgasu: Tehdy příliš „zápaďácký“, dnes symbol komunistické doby

Budova Transgasu byla paradoxně haněna jak v době svého vzniku, tak dnesFoto: Jan Bartoněk

Podle někoho jde o neelegantní, těžkopádné a možná až sebestředné výkřiky, které působí v okolní zástavbě jako pěst na oko. Podle druhých o svébytné otisky doby, které jsou k okolí možná kontrastní, ale ne nepřátelské. Řeč je o stavbách převážně ze 70. let minulého století. Co vlastně ve vztahu k nim hodnotíme – stavby jako takové, nebo dobu, ve které vznikly?

„Tuhle stavbu bychom nejspíše zařadili do proudu technicistní brutalistické architektury, která je okouzlena poezií strojů – trošku i mašinismem, možná,“ říká o budově Transgasu historik architektury Richard Biegl.

Právě kolem této stavby ze sedmdesátých let minulého století se v poslední době rozvířila diskuze. Ministerstvo kultury totiž zamítlo návrh Klubu za starou Prahu prohlásit Transgas za kulturní památku, čímž částečně uvolnilo cestu současnému majiteli k jeho záměru stávající budovu zbořit.

Transgas jasně říká, čím je

Velké prosklené plochy, fasáda obložená dlažebními kostkami nebo obří trubky spojující jednotlivé části budov a zároveň suplující schodišťová zábradlí – to vše upoutá na budově na první pohled. Podle Richarda Biegla ale nic z toho není samoúčelné a má jak praktický, tak i symbolický význam: „Tím, jak stavba vypadá, i říká, čím je: že je tím dispečinkem, kudy proudí plyn. Chce se manifestovat i použitím konstrukcí, a to vše tak, aby vás to vtáhlo do hry. Tahle architektura nemá nechat lidi chladnými.“

Budova Transgasu a její okolí u Vinohradské třídyFoto: Barbora Linková

Budit emoce se Transgasu skutečně daří. Unikátnost stavby vedla Klub za starou Prahu k návrhu zařadit ji mezi kulturní památky. Ten ale ministerstvo kultury zamítlo. Podle tiskové mluvčí Simony Cigánkové se tak stalo hlavně proto, že architektonické kvality budovy nevyvažují její urbanistické nedostatky a stavba je de facto rozšířením chybného urbanistického konceptu vztahujícího se na celou oblast kolem magistrály u Národního muzea:

„V tomto konkrétně řešeném místě byla podle principu radikální intervence projektována jak severojižní magistrála, tak přestavba a nástavba budovy Plodinové burzy pro potřeby Národního shromáždění. A na tyto urbanistické chyby navazuje právě areál Transgas. Navíc je nijak nemírní, nýbrž se snaží potvrdit jejich oprávněnost.“

Transgas jako symbol komunistické doby

Podle Richarda Biegla je rozhodnutí ministerstva kultury dokladem toho, že do našeho hodnocení staveb z tohoto období se obecně často promítá ideologické hodnocení doby jako takové. V případě Transgasu je to ale velmi paradoxní:

„Tahle architektura byla samotnými komunisty vnímána jako zápaďácká, čili ta stavba to slízla dvakrát. Nejprve tehdy, protože nebyla dost socialistická a její autoři dokonce udělali plastiku na hrob Jana Palacha, což je uvrhlo v nemilost. A pak dnes, kdy naopak tuhle stavbu někteří považují za symbol komunistické doby, což je paradoxní. Podle mne, je to přesně naopak – Transgas je jeden z posledních záchvěvů svobody 60. let.“

Nejvíc zavádějící je podle Richarda Biegla retrospektivně na historické budovy nasazovat náš dnešní mustr: „To, že dnes dokážeme ocenit blokové město a vyžadujeme ho od skoro každé novostavby, která se jen trochu blíží k historickému centru, je sice pěkné, dobově podmíněné, ale nemůžete to aplikovat na dobu, která z principu stavěla solitérní stavby. To je jako vyčítat baroku, že je málo gotické,“ vysvětluje.

Transgas versus bývalé Federální shromáždění

Jen pár desítek metrů od Transgasu je budova bývalého Federálního shromáždění, dnes sloužící Národnímu muzeu. Je přibližně ze stejné doby, podobného stylu a budí i stejnou míru kontroverze. Přesto je už od 90. let nejenom kulturní, ale dokonce i národní památkou. V čem tkví hlavní odlišnost obou staveb, je i podle Richarda Biegla trochu otázkou.

Národní muzeum - budova bývalého Federálního shromážděníFoto: Národní muzeum

„Budova bývalého Federálního shromáždění je veřejnou budovou. Je spjata s tím, že tam byl parlament, a je to taková ikona, které si všimne každý. To znamená, že názor na ni se patrně zformoval dřív, a zřejmě hodně pomohlo i spojení se 60. lety. Pragrova architektura byla oceněna poměrně brzy a možná v tom hrála roli i trocha štěstí.“

Skutečnost, že se v případě posuzování dvou velmi podobných budov postupuje natolik odlišně, je podle Richarda Biegla důkazem toho, že jsme ještě nedospěli ke schopnosti zrale hodnotit architekturu této doby: „Mám pocit, jako bychom si srze tyto stavby vyřizovali účty s minulostí, a to nikam nevede.“

Jestli převáží názor, že ne unifikovanost, ale slohový eklektismus je tím, co dělá Prahu výjimečnou, nebo zvítězí přesvědčení, že v případě Transgasu šlo o urbanistický omyl, se teprve uvidí. Aktuálně na ministerstvu kultury probíhá přezkumné řízení zamítavého rozhodnutí.

Autor: Iva-Hedvika Zýková