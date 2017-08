Podívejte se do útrob eskalátorů na Andělu. Po více než třiceti letech je čeká výměna

Chtěli jste se někdy během jízdy na jezdících schodech v pražském metru podívat dovnitř do hlubin tohoto stroje? Právě tam se totiž vypravíme. Pražský dopravní podnik se totiž po 32 letech chystá vyměnit pohyblivé schody ve stanici Anděl. Do nitra starých eskalátorů sovětské výroby se před jejich modernizací v noci vypravil Dalibor Zíta.

Do tehdejší stanice metra Moskevská byly ruské eskalátory instalovány v roce 1985. Vnitřní části stroje vládne složitá zelená konstrukce plná hřídelí a kol. Eskalátory byly vypnuté a redaktor si je tak mohl prohlédnout zespodu, plné prachu.

Na starých přístrojích jsou ruské a německé nápisy a celý kolos brzy půjde doslova do starého železa. „Životnost konstrukce byla tenkrát výrobcem doporučena na 40 let, čili by měla doběhnout někdy v roce 2025, ale už v roce 1985 eskalátory nesplňovaly tehdejší československé normy,“ vysvětluje technik Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Kodrle.

Dnešní normy také nesplňují, ale podle Kodrleho to neznamená, že by byly nebezpečné. Nejstarší eskalátor v Praze najdete ve stanici metra Můstek na lince A, konkrétně u výstupu do paláce Koruna. Ten je z roku 1978.

Nové jezdící schody budou bezpečnější, provozně ekonomičtější, protože se využijí slabší elektromotory a celková váha hnaných součástek bude mnohem menší, takže spotřeba energie nebude tak vysoká, dodává Martin Kodrle.

Pak už se roztočila obrovská kola a sedmitunová hřídel a starý ruský eskalátor se rozjel. Při opravě budou ze starých eskalátorů vytěženy náhradní díly použitelné při opravách v ostatních stanicích. Zbytek, včetně obřího nosného rámu, půjde do šrotu.

Tisková mluvčí Aneta Řehková říká, že nejen tyto schody budou vyměněny. Probíhá výměna ve stanici Skalka a Palmovka, od 18. září letošního roku se budou měnit na Andělu a od listopadu na Náměstí republiky. Příští rok čeká výměna eskalátorů stanici Karlovo náměstí.

Stanice Anděl je jedna z nejvytíženějších na linkách pražského metra. Modernizace jezdících schodů přijde Pražský dopravní podnik na více než 225 milionů korun.