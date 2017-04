Pouliční lampa s wi-fi, chytré parkovací místo. „Města budou chytřejší,” tvrdí architekt

„Nejde už ani tak o chytré telefony, ale o wearable electronics, tedy zařízeních, která nosí lidé na sobě. Tak se z každého člověka stává sběrač i konzument dat," říká Osamu OkamuraFoto: Miroslav Brno

Umí dobít elektromobil i zavolat pomoc, když je potřeba. Spoří energii, měří teplotu i čistotu vzduchu, mají wi-fi. To všechno zvládnou lampy pouličního osvětlení, které Praha testuje po vzoru velkých německých měst. „Internet of things umožní efektivně využívat zdroje,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus architekt Osamu Okamura.

Městem budoucnosti je například jihokorejské Songdo. Jako jedno z prvních na světě využívá maximum nových technologií připojených k internetu. Odpadky z domácností míří trubkami rovnou do recyklačních center, na ulicích jsou digitální tabule informující o hustotě dopravy, pouliční lampy se samy rozsvítí, teprve když zajde slunce.

Lampa s wi-fi

„Lampa má tísňové tlačítko, které je napojeno na linku 112. Na lampě je pak displej, na kterém najedeme čísla, která stroj naměří. Měří kvalitu ovzduší, sílu větru, vlhkost vzduchu, hluk a podobně.“

Petr Holubec

Nové technologie přijímají za své města po celém světě, včetně těch českých. V ulici Na hroudě v pražských Vršovicích stojí mimo běžných pouličních lamp také dvě chytré. V čem jsou lepší?

„Jde o kombinované zařízení, kterému říkáme chytrá lampa, protože má kromě klasického svícení i několik funkcionalit navíc. Lépe řečeno ani ne klasického, protože jsou na nich ledky, takže svítí úsporně. Zadruhé má lampa tísňové tlačítko, které je napojeno na linku 112. Na lampě je pak displej, na kterém najedeme čísla, která stroj naměří. Měří kvalitu ovzduší, sílu větru, vlhkost vzduchu, hluk a podobně,” vysvětluje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

Chytré lampy ve Vršovicích dokáže naměřit i částice prachu v ovzduší. „Osvědčilo se to během prvních dvou měsíců letošního roku, kdy byla v Praze vyhlášena smogová situace. Můžeme potvrdit, že jsme tu naměřili odpovídající hodnoty,” dodává mluvčí.

Lampy, které v sobě mají také zabudované nabíječky pro elektromobily, okolo sebe šíří wi-fi signál. V Praze jsou zatím tři podobné lampy. Podle Holubce je ale o technologii zájem, a to nejen v hlavním městě. Stojany pro nabíjení elektromobilů staví po celé republice nejen Pražská energetika, ale také společnosti E.ON nebo ČEZ.

Rychlejší parkování

Chytré senzory, napojené online, budou sbírat v reálném čase data z celého města, ať už je řeč o volných parkovacích místech, plných odpadkových koších nebo hustotě dopravyFoto: Henry Marsh

U Štefánikova mostu na Praze 1 se pod dlažebními kostkami skrývá další moderní technologie, která ovlivňuje život ve městě. „Je to senzor, který má v sobě indukční smyčku a infrasenzor pro snímání přítomnosti parkovaného auta,” popisuje na parkovišti za Ministerstvem průmyslu a obchodu Tomáš Růžička z týmu pro inteligentní technologie společnosti Siemens.

Když na technologií vybaveném parkovacím místě zaparkuje auto, dá senzor vědět technické správě komunikací. Informaci o tom, zda zde zaparkuje, se tak k jinému řidiči dostane například z informační tabule.

Města přijímají nové technologie čím dál častěji, například v Litoměřicích si loni pořídili solární lavičku s připojením k internetu, v Kolíně od loňska testují kontejnery na tříděný odpad od O2, které samy ohlásí, že je potřeba je vyvézt. Podobné chytré koše mají už například v Karlových Varech nebo v Brně.

Internet of things

Podle hosta Českého rozhlasu Plus, architekta a programového ředitele mezinárodního festivalu pro obyvatelnější města reSITE Osamu Okamury, bychom se měli připravit na to, že budou města do budoucna více ekonomicky využívána.

„Chytré senzory, napojené online, budou sbírat v reálném čase data z celého města, ať už je řeč o volných parkovacích místech, plných odpadkových koších nebo hustotě dopravy. Tím, že tato data poskytují senzory přes různé aplikace veřejně do sítě, můžou výrazně měnit chování lidí, jejich návyky. Obyvatel města se tak může rozhodnout jinak, efektivněji. Tato řešení výrazně šetří zdroje, za poměrně malé náklady je možné ušetřit spoustu energie, zbytečných cest a podobně,” vysvětluje host.

Takzvaný internet věcí dokáže propojovat události, které nejdou naplánovat. „Jsou to zácpy, kulturní a sportovní utkání, události, které najednou vyvolají vyšší nároky na počet tramvajových souprav. Jde o události, na které je potřeba reagovat velmi rychle. Internet of things umožní efektivně využívat zdroje,” tvrdí Okamura.

Člověk senzorem

„Nejúspěšnější jsou aplikace spojené s počasím. Jenom to, jestli je teplota o stupeň nižší nebo vyšší, obrovsky změní chování lidí. Je jich víc na ulici, nebo jdou do parku, do divadla, restaurací. Změna počasí znamená často obrovské zácpy. Je spousta věcí, které se nedají naplánovat, musí se na ně reagovat v reálném čase. A to bude chytré město umět,” říká host.

Bude se to týkat jen větších měst? „Investice do chytrých zařízení budou podle mě více spojené s lidmi než s městy. Dnes se mluví o chytrých lidech, kteří nové technologie nosí na sobě. Nejde už ani tak o chytré telefony, ale o wearable electronics, tedy zařízeních, která nosí lidé na sobě. Tak se z každého člověka stává sběrač i konzument dat. Není to pak spojené s hardwarovými instalacemi, ale s lidmi,” odpovídá architekt.