Pračlověk měl podobné problémy se zuby, jaké má současná populace. Včetně zubních kazů

Větším problémem než zubní kazy bylo u našich předků obrušování zubůFoto: Frank Vincentz, Wikimedia Commons

Zubní kaz provází lidstvo odnepaměti. Kromě kazů samotných však chrup pračlověka ohrožovala hlavně abraze, tedy ztráta zubních tkání mechanickým obrušováním. Píše o tom vědecký portál Conversation. Co všechno ovlivňuje kazivost zubů dnes a jak nám pomáhají se zubní hygienou moderní technologie?

Větším problémem než zubní kazy bylo u našich předků obrušování zubů. Jak vysvětluje Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, souviselo to především se stravou, kterou se lidé tehdy živili:

„Bylo to známo až do středověku. Souviselo to s tím, že ve stravě byla spousta věcí, které obrušovaly zuby – typicky třeba nekvalitní mouka. Chudí lidé měli v mouce spoustu prachu, a ten při jídle zuby obrušoval. Zuby se postupně snižovaly a bralo se jako nevyhnutelné, že jsou ve vyšším věku dramaticky zkrácené.“

Na druhou stranu, právě proto, že se lidem zuby více obrušovaly, netvořily se jim tak často kazy. „Když jedli v pravěku hodně masitou stravu nebo neuvařenou zeleninu, tak bylo kazů relativně málo, protože se to tím obrušovalo. Jakmile je víc obilovin, nebo něco, co může ulpívat zejména v oblasti krčku, a nikdo to nečistil, tak se to tam logicky kazilo,“ dodává Šmucler.

Ve Švýcarsku se děti učí správnou techniku čištění zubů ve škole, proto tam podle Šmuclera zubní kaz téměř vymizelFoto: makelessnoise, zdroj: Flickr.com, CC BY 2.0

Ve Švýcarsku zubní kaz vymizel

Britští antropologové, kteří výzkum prováděli, teď přišli s tím, že dnes si může člověk přivodit podobné problémy, pokud si zuby čistí příliš agresivně

Péče o zuby je dnes ve srovnání s pravěkem pochopitelně diametrálně odlišná. Kromě základních pomůcek, tedy kartáčku a zubní pasty, jsou tu třeba ještě speciální kartáčky na mezizubní prostory. Podle Romana Šmuclera si samotným čistěním zubů člověk nijak ublížit nemůže. Riziková je ale podle něj snaha o pravidelné bělení zubů.

Kdo ale ovládá správnou techniku čistění, má vyhráno. Dobré je taky si zpočátku čistit zuby bez pasty, protože její chuť a vůně vytváří umělý pocit dobře vyčištěných zubů.

„Správnou techniku se u nás děti na školách neučí. Třeba ve Švýcarsku se to učí a prakticky tam zubní kaz vymizel,“ konstatuje Šmucler. Mnoho lidí dnes využívá také nejrůznější moderní aplikace, například instruktážní videa v chytrých telefonech. A i samotní výrobci pomůcky na čištění zubů stále zdokonalují.