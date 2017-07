Profesor Václav Vojta by dnes oslavil 100 let. Jeho metoda léčí dětskou obrnu po celém světě

„Díval se na děti postižené dětskou mozkovou obrnou a sledoval, co se děje s mimovolnými pohyby dětí, když se jich dotýká. Byl to výjimečný pozorovatel," vypráví o Vojtovi docent BojarFoto: foter.com, CC0 Public domain

Dlouhodobé a pečlivé pozorování novorozenců pomohlo odhalit pohybové vzorce, které stály u vzniku takzvané Vojtovy metody. Ta už pomohla obrovskému množství neurologických pacientů, například dětem s mozkovou obrnou. Právě dnes je to sto let od doby, kdy se narodil její autor, profesor Václav Vojta.

Jak metoda vznikla? V podstatě jde o objev toho, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované určité vrozené pohybové vzorce. Václav Vojta se k tomuto objevu poprvé přiblížil v 50. letech 20. století, když studoval děti postižené dětskou mozkovou obrnou.

Zajímavé je, že sám se svou vrozenou skromností tvrdil, že tuto rehabilitační metodu vlastně nevynalezl. „Já ji jenom našel. Modely byly už přede mnou a budou i po mně,” říká sám Vojta v jednom ze záznamů.

Tři modely

„Já tu metodu nevynalezl, já ji jenom našel. Modely byly už přede mnou a budou i po mně.“

Václav Vojta

Profesor Vojta byl hluboce věřící, takže občas lidem tvrdil, že zdrojem této metody je vyšší moc. „Díval se na děti postižené dětskou mozkovou obrnou a sledoval, co se děje s mimovolnými pohyby dětí, když se jich dotýká. Byl to výjimečný pozorovatel. Zjistil, že když mačká na určité části těla, tak se s nohama, které byly nepohyblivé, cosi dělo, měnilo se svalové napětí,” vysvětluje docent Martin Bojar z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, který profesora Vojtu osobně znal.

Václav Vojta tak objevil způsob, jak stimulovat konkrétní reflexní body pomocí tří modelů: reflexního plazení, reflexního otáčení a první pozice. Tak se dají u pacientů s různými neurologickými nebo ortopedickými poruchami obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují normální postavení a normální chůzi.

Vlídný a trpělivý

Lidé často na Václava Vojtu vzpomínají jako na laskavého člověka s velkou dávkou trpělivosti. „Měl neobyčejně rád život. Když jsme u něj byli na návštěvách, s ohromnou chutí nás provázel po tavernách. Na druhou stranu, když jsem měl možnost pozorovat profesora Vojtu, jak pracuje s malinkými postiženými dětmi, jak je vlídný na ně i na maminky, tak jsem vždy obdivoval jeho neuvěřitelnou trpělivost a cílevědomost,” vypráví Bojar.

Václav Vojta by dnes oslavil 100 letFoto: ČTK, Karel Meister

Vojta značně ovlivňoval své kolegy. Obor vývojové kineziologie se dnes nejen v Česku rozvíjí, v současnosti jsou v tomto oboru navíc používané moderní zobrazovací metody, které umožňují daleko přesněji určit, proč vzorce, které Václav Vojta objevil, vlastně fungují.

Prosazování metody nebylo hladké. Řada kroků a nápadů profesora Vojty neodpovídala zásadám tehdejší univerzitní medicíny, v některých ohledech připomínaly reflexní zásady asijské medicíny. Václav Vojta tedy u nás narážel na nepochopení klasicky vzdělaných neurologů.

S tím se zprvu potýkal i po svém odchodu do západního Německa, kam emigroval v roce 1968 jako jednapadesátiletý. Pak ale jeho metoda začala přinášet výsledky a nakonec se stal světově uznávaným odborníkem, založil vlastní Mezinárodní Vojtovu společnost se sídlem v Mnichově a pobočkami po celém světě. Dnes by profesor Václav Vojta oslavil 100 let.