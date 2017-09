Ptáci sbírají vajgly do hnízd záměrně, jejich pach je chrání

Nedopalků jsou v okolí každé autobusové zastávky stovkyFoto: Honza Ptáček

Ptáci cigaretové špačky nesbírají jako dobrý stavební materiál. Přínosný je pro ně hlavně specifický pach, který z nich vychází. Ten totiž příliš nevoní parazitům. Před několika lety to zjistil mexický vědec Suárez-Rodríguez. Tehdy se podařilo prokázat, že hnízda s nedopalky cigaret obsahují méně parazitů než ty bez nich. Nikotin působí jako repelent zejména na roztoče a další hmyzí návštěvníky.

V posledních době se vědci z Mexické národní autonomní univerzity snažili přijít na to, jestli si ptáci vybírají vykouřené cigarety proto, aby odpudili parazity nebo prostě jen proto, že je jich všude spousta.

Ukázalo se, že třeba vrabci se zaměřují hlavně na filtr. Z papírového obalu vyklovou bavlněnou výplň a tu pak zabudují do hnízda.

Aby výzkumníci Monserrat Suárez Rodríguez a Constantin Marcías Garcia potvrdili hypotézu, že nejde o náhodu, připravili experiment, při kterém sledovali 32 párů hýlů mexických. Ještě než ptáci snesli vajíčka, vědci jim z hnízd vyndali měkkou vystýlku a nahradili ji trochou plsti s kusy rostlinného materiálu, který ptáci běžně využívají. Zároveň do některých z nich přidali klíšťata. Do deseti hnízd sedmdesát živých klíšťat, do dalších deseti hnízd umístili sedmdesát mrtvých klíšťat a do zbylých dvanácti žádné parazity nedali.

Později vědci prozkoumali kolika nedopalky si hýlové dodatečně hnízda vystlali a ukázalo se, že v hnízdech, kam vědci dali klíšťata mrtvá nebo je nechali zcela bez klíšťat, nebyl jediný cigaretový špaček. Zato v každém hnízdě s klíšťaty našli v průměru jeden a čtvrt nedopalku. Na základě tohoto pokusu se odborníci domnívají, že se použitím odhozených nedopalků ptáci snaží odradit parazity a zajistit tak ptáčatům větší šanci na přežití.

Autor: Štěpán Sedláček