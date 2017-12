Roboti ovládnou stavby. První český začne zdít už příští rok, zastane práci za čtyři lidi

Zdící robot ze StránčicFoto: Petr Kološ

Jako proslulý pan Lorenc ze známého českého filmu Na samotě u lesa by se brzy mohl mít každý zedník. Stejně jako on by zdění jen pozoroval z křesla, v ruce by mohl mít místo lahve s pivem tablet. Tím se totiž bude podle všeho ovládat i zdící robot, jehož vývoj dokončují ve Stránčicích. Na první stavbě by robot-zedník mohl pracovat už v příštím roce.

Jsme ve Stránčicích u Prahy, kde by v příštích letech měli začít s výrobou stavebních robotů. Vynálezce Štěpán Kočí ukazuje svou laboratoř – v experimentální betonové stavbě stojí dvě palety cihel a zelené robotické rameno.

„Robot je skládací, postaví se hydraulicky na nožičky jako bagr a kolega Jakub Maršík k tomu píše veškerý software,“ popisuje Kočí. Největší výzvou je zajistit mobilitu a zároveň přesnost práce, dozvídám se, když sleduju, jak robot nabírá z palety cihly a zdí. „Je to první robot-zedník,“ říká Kočí.

Jednotlivé řady cihel bude stroj zalévat maltou z běžného sila. Standardní sedm metrů dlouhou a dva a půl metru vysokou stěnu by robot měl zvládnout za pouhých 40 minut. Ušetří tak zhruba šest hodin práce čtyřem zedníků. Návratnost pořizovací investice by měla být pouhý rok.

Stroj bude možné hlídat jen pomocí tabletu. Stačí robotovi zadat výšku a typ cihel. Stejné robotické rameno bude umět natáhnout omítku a posléze zeď i vymalovat.

I na pražské ČVUT na katedře technologie staveb pracují s roboty, jejich programování má na starosti Vjačeslav Usmanov. Roboti se ve stavebnictví nebudou používat jen na zdění. V některých firmách už frézují do polysterenu superpřesné formy pro betonové odlitky, respektive stavební dílce.

Roboti mohou frézovat přesné formy pro odlitky. Na snímku výzkumník Michal KováříkFoto: Petr Kološ

Až se podaří najít materiál, který bude dostatečně jemnozrnný, tekutý a zároveň rychle tuhnoucí, začne ve stavebnictví nová éra – někdo o ní mluví jako o 3D tisku, odborníci používají termín aditivní výroba.

„Domnívám se, že nás čeká přechodové období v řádu desítek let, kdy budou vedle sebe existovat stávající technologie, jako je třeba monolitická betonáž, a vedle toho třeba 3D tisk, a postupně se bude zvyšovat podíl progresivních technologií, až budou převažovat,“ věří Michal Kovářík, výzkumník fakulty technologie staveb ČVUT.

Aditivní výrobu si zkusil už v domácích podmínkách, teď se jí chce věnovat i v zaměstnání. Jeho fakulta totiž plánuje stabilní pracoviště robotických technologií a digitální výroby. Oblastí pro výzkum a experimenty je totiž celá řada.