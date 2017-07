Skončila Amelia Earhartová v japonském zajetí? Na fotce chybí vojáci, upozorňuje publicista Motl

Amelia Earhartová těsně před transatlantickým letem v roce 1928Foto: Public domain, Wikimedia Commons

Uplynulo 80 let od zmizení americké letkyně Amelia Earhartové. Ta v roce 1928 jako první žena přeletěla Atlantik. O necelých deset let později záhadně zmizela nad Tichým oceánem.

Zmizení Amelia Earhartové je předmětem mnoha diskusí a teorií. Jedna z nich například tvrdí, že údajné zmizení bylo pouhou záminkou pro prozkoumání japonských vojenských základen. Podle jiné letkyně několik týdnů přežívala na neobydleném atolu Nokumamoro, kde byla v roce 1940 objevena lidská kostra.

Americká televizní stanice History Channel nyní zveřejnila fotografii, která prý dokazuje, že Earhartová byla unesena. Pilotka je na ní totiž údajně zachycena společně se svým navigátorem Fredem Noonanem v přístavu na Marshallových ostrovech, které tehdy patřily Japonsku. Byť jsou postavy na fotografii vidět skutečně jen matně, podle dokumentu odpovídají jejich účesy nebo poměry různých částí těla.

Did Amelia Earhart survive? A found photo offers a theory, but no proof. https://t.co/qIBM79JKth — The New York Times (@nytimes) 6. července 2017

Publicista Stanislav Motl, který se ve svém pořadu Stopy, fakta, tajemství osudu Amelie Earhartové věnoval, je toho názoru, že nejhodnověrnější z teorií je ta, v níž se pilotka ocitla na atolu Nikumamoro v souostroví Kiribati. Podle něj totiž (stejně jako podle historiků, oslovených třeba stanicemi CNN nebo BBC) na fotografii, která má dokládat japonské zajetí, chybí vojáci. Navíc prý nevidí žádný rozumný důvod, proč by v roce 1937 měli Japonci Američanku zajmout.

Přestože si Stanislav Motl dobře uvědomuje výjimečnost příběhu americké letkyně, podotýká, že Earhartová dovedla již ve své době využít takzvané mediální kampaně. „Absolvuje první let jako žena přes Atlantik a vyleze z toho letadla, aniž by si novináři všimli, že s ní vystupují dva piloti.“ Upozorňuje publicista na skutečnost, že Amelia Earhartová ve skutečnosti onen první let vůbec nepilotovala.

Autor: Markéta Bidrmanová