„Smartphone zombies“ ochrání chodníkové semafory. Nebo ne?

Semafory zabudované v chodníku. Novinka má varovat lidi zahleděné do telefonuFoto: HIG

V Nizozemsku začali zkoušet chodníkové semafory. Jsou určené pro ty, kteří se nemohou odtrhnout od displejů svých mobilních telefonů – tzv. smartphone zombies. Ve městě Bodegraven instalovali zařízení, které ukazuje, jestli je na semaforu červená nebo zelená i na konci chodníku před přechodem pro chodce.

Od chodníkových semaforů si slibují zlepšení bezpečnosti. Nejsou ale prvním městem, ve kterém se podobné opatření testuje. Už rok zkouší v Kolíně nad Rýnem a v Augsburgu u několika přechodů přes tramvajovou trať ne sice přímo semafory v chodníku, ale červené výstražné diody.

Dopravní expert a bývalý ředitel BESIPu Robert Šťastný říká, že je mu nápad s chodníkovými semafory blízký, ale může také podporovat špatné chování.

„Riziko je v tom, že si lidé zvyknou, že pokud nebliká nic na zemi, tak jsou v bezpečí. To samozřejmě není pravda, protože většina přechodů takhle blikat nebude. Je potřeba lidi vychovávat – řidič auta si taky nemůže psát SMS,“ říká Šťastný.

Doplňuje, že se blíží doba autonomních aut, která budou komunikovat mezi sebou a v budoucnosti i s chodci. Chytrý telefon by třeba mohl obsahovat takovou funkci, že by nás permanentně lokalizoval pomocí GPS, a kdybychom se přiblížili k přechodu pro chodce, upozornil by nás na něj zvukem a vibrací.

Jak chytrá technika ovlivní dopravu? „Bude to větší nuda a větší bezpečí zároveň,“ říká Robert Šťastný. „Všechno za nás bude řešit nějaký systém a jediný problém bude, až to jednou někdo hackne a bude to fungovat opačně, pak to může způsobit hodně tragédií. Já jsem otevřen všem technologickým změnám, ale sám chytrý telefon nepoužívám, takže jsem v tom konzervativní.“