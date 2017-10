Studenti v USA trpí nedostatkem spánku. Za epidemii můžou mobily a časné vstávání

Spánková deprivace může mít pro organismus fatální důsledky

Epidemie spánkové deprivace postihla americké teenagery. Skupina vědců z univerzit v Kalifornii a Iowě zjistila, že náctiletí dokonce spí nejméně v historii. Na vině je údajně příliš časný začátek školy, a rozhodně také mobilní telefony.

Američtí vědci studovali 360 tisíc mladých Američanů. A zjistili, že v roce 2015 trpělo čtyřicet procent z nich spánkovou deprivací. Oproti roku 2009 pozorují vědci v absolutních počtech nárůst spánkové deprivace o sedmnáct procent a oproti začátku devadesátých let dokonce skoro o šedesát procent.

Moderní displeje vyzařují modré světlo. A to v našem těle blokuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Tento hormon v našem těle řídí biologické střídání dne a noci. A když před spaním zíráme do telefonu, tělo má pocit, že ještě nepotřebuje spát.

Odborníci spatřují souvislost mezi nedostatkem spánku a mobilními telefony právě na základě dat z let 2009 a 2015. Zhruba na přelomu prvního a druhého desetiletí se totiž mezi mladé lidi začaly masově šířit moderní smartphony.

Dalším viníkem spánkové deprivace mladých Američanů by mohlo být příliš časné vstávání do školy. Podle americké Národní spánkové nadace potřebují náctiletí průměrně devět a čtvrt hodiny spánku a vzhledem k tomu, že teenageři mají posunutou produkci spánkového hormonu, cítí se po probuzení v šest hodin stejně, jako by se dospělý člověk probudil už ve čtyři ráno. Právě pozdnímu uvolňování melatoninu by se tak měl podle vědců přizpůsobit i začátek školní docházky.

Nedostatek spánku přitom není zanedbatelný problém. Prokazatelně prý stojí za vyšším rizikem výskytu obezity, depresí a taky sebevražd. Mluví se dokonce i o souvislostech s výskytem Alzheimerovy choroby ve stáří. Nemluvě o horší pleti nebo poruchách paměti.

Autor: Ondřej Novák