Tyrannosaurus rex neběhal. Popraskaly by mu všechny kosti v nohách, zjistili vědci

Vědecký tým z University v Manchesteru pomocí počítačové simulace dokázal, že Tyrannosaurus rex dokázal chodit nejrychleji asi rychlostí pět metrů za vteřinu, tedy asi 18 kilometrů v hodiněFoto: ssr ist4u, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Pokud jste někdy viděli film o dinosaurech, jako je například slavný Jurský park, určitě znáte obřího praještěra Tyrannosaura Rexe jako rychlého běhajícího obra, který svou obří hlavou s velkými zuby drtí vše živé v okolí. Vědci ale zjistili, že tento oblíbený filmový obraz vůbec neodpovídá realitě.

Po důkladné analýze kosterních pozůstatků těchto veleještěrů přišli vědci na to, že se tyrannosauři pohybovali daleko pomaleji, než jsme si mysleli. Vědecký tým z University v Manchesteru pomocí počítačové simulace dokázal, že Tyrannosaurus rex dokázal chodit nejrychleji asi rychlostí pět metrů za vteřinu, tedy asi 18 kilometrů za hodinu.

„Vypadá to, že nebyl ani tak rychlý, aby mohl být predátorem a je možné, že to byl pouze mrchožrout. “

Paul Barret

I hodně rychlý lidský běžec by mu tedy dokázal utéct, pro srovnání je to méně než poloviční rychlost, kterou dokázal vyvinout slavný běžecký rekordman Usain Bolt.

„Tyrannosaurus rex byl bohužel mnohem pomalejší, než si lidé mysleli. Byl totiž tak velký, že by se mu prostě podlomily nohy, kdyby měl běžet rychlostí 75 kilometrů za hodinu, jak lidé dříve věřili,” popisuje výsledky svého výzkumu William Sellers, profesor z University v Manchestru.

Vědci použili techniku dynamické analýzy soustavy mnoha těles se zapojením strojového učení, když zadali do počítače parametry jako je váha a síla kostí a rozložení celého ještěrova těla. Vytvořili tak zatím nejpřesnější simulaci chůze a biomechaniky Tyrannosaura rexe. Výsledek vědce trochu zklamal.

„Kdyby měl takto rychle běhat, tak by si zlomil všechny kosti v nohách," říká o Tyrannosauru SellersFoto: Fritz Geller-Grimm, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5

„Kdyby měl takto rychle běhat, zlomil by si všechny kosti v nohách. Spousta lidí by ráda věřila, že Tyrannosaurus rex bylo stvoření jako z noční můry, běhal sem tam a žral všechna zvířata. Je potřeba se na to podívat trošku realisticky. Byl jsem maličko zklamaný. Nikoliv překvapený, ale přesto jsem doufal, že byl maličko rychlejší,” říká Sellers.

Pomalý mrchožrout

Nové poznatky do určité míry ovlivnily naše představy o tom, jak prehistorický ještěr žil, jeho rychlost totiž bezpochyby ovlivnila jeho schopnosti lovu. Někteří vědci dokonce spekulují o tom, jestli vůbec lovil.

„Vypadá to, že nebyl ani tak rychlý, aby mohl být predátorem a je možné, že to byl pouze mrchožrout,” myslí si odborník na dinosaury z Londýnského národního historického muzea Paul Barret.

Záleží samozřejmě na tom, jak byl Tyrannosaurus vytrvalý, nebo jak dobře uměl číhat a překvapit kořist. O tom se ale zatím zřejmě dá jen spekulovat.