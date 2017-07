V Česku už skoro neexistuje místo bez světelného smogu. Stane se ze svícení přestupek?

Česká vláda se začala zabývat světelným znečištěním. Na včerejším zasedání ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO představil závěry sedmdesátistránkové studie České astronomické společnosti. Odborníci doporučují, aby se světelné znečištění začalo brát jako přestupek rušení nočního klidu.

Vláda ještě nepřijala žádné konkrétní opatření, zpráva má pro politiky zatím jen informativní charakter. Je to ale poprvé, kdy se v Česku problém se světelným znečištěním řeší na takové úrovni.

Odborníkům vadí hlavně to, že občané v současnosti nemají žádné legální prostředky, jak se proti světelnému znečištění bránit. A to by studie mohla změnit.

Jedovaté světlo

„Zatímco ve dne náš organismus potřebuje být vystaven co největšímu osvětlení, tedy bychom si neměli zatahovat žaluzie, měli bychom být co nejvíce na slunci, tak v noci bychom měli být ideálně ve tmě.“

Světelné znečištění má přitom hlavně v noci výrazně negativní dopady na lidské zdraví. Podle předsedy Odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti Pavla Suchana stačí ke vzniku problémů opravdu málo.

„Ta hranice je prakticky nulová. Zatímco ve dne náš organismus potřebuje být vystaven co největšímu osvětlení, tedy bychom si neměli zatahovat žaluzie, měli bychom být co nejvíce na slunci, tak v noci bychom měli být ideálně ve tmě. Světlo v noci lze považovat za jed, tak jako si solíme a chutná nám to, ale když sníme kilo soli, tak zemřeme,” vysvětluje Suchan.

Rušení nočního klidu

Co se dá tedy prakticky dělat? Snížit míru světelného znečištění na místech, kde světlo není přímo nutné, nebo je tam dokonce nežádoucí.

„K tomu vedou dvě cesty. Už při stavebních povoleních řešit světelné znečištění, to znamená nejen jestli je tam dostatek světla, ale také jestli to nevadí přírodě nebo lidem v okolních domech. Druhá možnost je přemýšlet o tom, jestli přestupkový zákon, tedy pojetí nočního klidu, by neměl řešit nejen hluk, ale také úměrné svícení, které neobtěžuje třeba obyvatele domu,” říká Suchan.

Skleníky jako Liberec

Pokud vláda zohlední námitky odborníků a změní legislativu, bude světelné znečištění možné postihovat jako přestupek rušení nočního klidu.

Občané by tak měli moc sami předcházet případům podobným tomu, který se stal minulý rok na česko-polské hranici, kde skleníky jedné firmy v noci zářily jako stotisícový Liberec a situaci musela řešit ministerstva životního prostředí obou zemí.

Také by se odstranil problém se zbytečným osvětlováním parkovišť u nákupních center, kde v noci nikdo neparkuje.

Smog je všude

Světlo, hlavně to bílé z LED zářivek, narušuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Ten je přitom pro lidi životně důležitý, protože z mozku odstraňuje toxiny, které jinak můžou stát třeba za zvýšeným rizikem výskytu demence.

A nejde jen o problém velkých měst. Podle měření jasu oblohy žije v oblastech zamořených světelným smogem 99 % obyvatel Evropy. S tím souvisí i další civilizační choroby, jako zvýšené riziko deprese, spánkových poruch a onemocnění kardiovaskulárního systému.

Světelný smog narušuje také biorytmus řady živočichů a negativně ovlivňuje ekosystémy. Astronomové v Česku navíc nemají možnost pozorovat přirozeně tmavou oblohu. Místa bez světelného smogu totiž už v Česku prakticky neexistují.

