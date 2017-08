V Keni hrozí za držení plastového sáčku až čtyři roky vězení. Vrcholí tam boj s odpadem

Za manipulaci s plastovými taškami hrozí občanům Keni pokuta přes tři čtvrtě milionu korun nebo několik let vězeníFoto: Fotobanka Pixabay

V Keni začal platit opravdu tvrdý zákon, na mušku si vzal plastové sáčky. Za výrobu, prodej i používání sáčků hrozí pokuta ve výši 800 tisíc korun a až čtyři roky vězení. Jak konkrétně by měl zákaz plastových sáčků v padesátimilionové zemi vypadat?

V Keni se o podobné opatření pokusili za posledních deset let už třikrát. Zákon prošel až nyní a výsledkem je, že jakýkoliv plastový sáček je v této východoafrické zemi nežádoucí. Místní je neseženou a turisté je budou muset odevzdávat na letištích.

„Produkce plastu se za posledních padesát let neuvěřitelně zvýšila. Z nějakých 15 milionů tun na 300 nebo 400 ročně. “

Milan Havel

Za manipulaci s plastovými taškami hrozí občanům Keni pokuta přes tři čtvrtě milionu korun nebo několik let vězení. Keňská vláda vysvětluje, že se takto tvrdě zaměří v první řadě na výrobce a prodejce plastových sáčků.

Zákon ale už pár dní běží, takže se na internetu již objevují reakce obyčejných Keňanů, kteří si stěžují na policejní kontroly a prohlídky aut.

Tisíce let

„Produkce plastu se za posledních padesát let neuvěřitelně zvýšila. Z nějakých 15 milionů tun na 300 nebo 400 ročně. A to číslo roste. Je třeba si taky uvědomit, že v Africe na to nejsou připravení,” říká k tomu odpadový expert Milan Havel z neziskové organizace Arnika.

Plastové obaly se povalují všude po ulicích, sáčky ucpávají kanalizaci, což může vést k záplavám nebo šíření nejrůznějších nemocíFoto: Public domain, Fotobanka Pixabay

Ve většině afrických zemí totiž to, co známe pod pojmem odpadové hospodářství, příliš nefunguje. Plastové obaly se povalují všude po ulicích, sáčky ucpávají kanalizaci, což může vést k záplavám nebo šíření nejrůznějších nemocí.

Plasty se v přírodě rozkládají v řádech desítek až tisíců let. Nejhorší situace je právě v přímořských státech jako je i Keňa. Velké množství plastových sáčků se totiž dostává i do oceánu. Kousky plastů zabíjejí želvy a mořské ptáky, mikročástečky plastu se dostávají spolu s planktonem do těl ryb.

Je to jen pár týdnů, kdy Kalifornská univerzita spočítala, že při současné produkci a způsobu likvidace plastových obalů, bude v roce 2050 ve světových mořích na váhu víc plastu než živočichů.

Plasty nejsou příroda

V Africe mají podobný zákaz výroby i užívání plastových sáčků Jihoafrická republika, Rwanda nebo Mauretánie.

„V podstatě si myslím, že je to jedno z nejlepších možných řešení. Jde o krizi současné ekonomiky. Narazili jsme na určité hranice růstu, kdy nemůžeme implementovat podobný model, jako je v Evropě, do jiných zemí. Souvisí to se sociálním chováním, náklady a řadou dalších faktorů. Dostávají se do obrovských problémů a neumějí to vyřešit,” vysvětluje Havel.

Podle Havla si v Africe stále mnoho obyvatel neuvědomuje, že plasty nejsou přírodní materiály, a že z přírody prostě jen tak samy nezmizí. Na vině je pomalá reakce státu, který jen velmi opožděně reaguje na obrovský narůst odpadků. Sebemenší výrobek má vlastní obal, chybí koše a skládky.

K omezení dochází i v Česku

Naprostý zákaz plastových sáčků v Keni je tak sice radikální, ale v porovnání s jinými zeměmi alespoň nějaké řešení.

Změnou v současnosti prochází například také čínská odpadová politika. Čína, jako největší výrobce a zároveň největší recyklátor plastu na světě, zakázala veškerý dovoz plastového odpadu ze zahraničí.

K omezení plastových sáčků letos dojde zřejmě i v České republice, když by ze všech obchodů měly zmizet plastové tašky zdarma. Malých mikrotenových sáčků na pečivo a uzeninu se novela týkat nebude.