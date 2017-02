V roce 2020 by mohl být k dispozici lék na Alzheimerovu chorobu

Alzheimerova choroba často vede k demenciFoto: Fotobanka Pixabay

Nemoc známá zejména pod zkráceným názvem Alzheimer je stále neléčitelná. Její průběh se dá nyní pouze zpomalit a ve většině případů vede k demenci. Nyní je ale věda patrně na dobré cestě k vytvoření účinné medikace.

Při Alzheimerově chorobě dochází v mozku pacienta k tvorbě bílkoviny, která se ukládá v mezibuněčném prostoru a narušuje metabolismus nervových buněk. Ty začínají postupně odumírat a dochází k celkovému zmenšování mozku.

Vývoj nových léčiv probíhá v laboratořích, kde je testován na zvířatech. Takové testování je ale problematické, protože lidský mozek má k tomu potkanímu relativně daleko.

„Byl vyvinut nový lék. Je to vlastně protilátka, která je odvozena od zdravě stárnoucích devadesátiletých a stoletých lidí. Myšlenka je taková, že když se dožili tohoto věku bez této nemoci, mají nějakou schopnost, kdy jejich imunitní systém tomuto onemocnění čelí. A právě tyto protilátky se v současnosti testují. (...) Je naděje, že v případě úspěchu by ta léčba mohla být kolem roku 2020 dostupná pro naše pacienty.“

MUDr. Jakub Hort

S nasazováním dostupné léčby u lidí se navíc podle neurologa Jakuba Horta z Fakultní nemocnice v Motole začíná příliš pozdě. Čím dříve se totiž nemoc začne léčit, tím větší je i naděje na úspěch.

Tato filosofie by mohla vést ke screeningovému diagnostickému testování seniorů určitého věku, které je například běžné u žen při prevenci rakoviny prsu. Při pozitivním nálezu by pak pacientům byla nabídnuta léčba i v případě, že se příznaky nemoci ještě fyzicky neprojevily.

Nově vyvíjený lék je založen na imunitním systému lidí, kteří se dožili vysokého věku bez obtíží spojených s Alzheimerovou chorobou. Podáván by měl být formou infuze za průběžného kontrolního vyšetřování mozku pomocí magnetické rezonance. Léčba by tedy byla nejen nákladná, ale také organizačně náročná. Přesto však lékaři věří, že by znamenala pro postižené pacienty naději na uzdravení.