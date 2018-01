Vědci prozkoumali klima Hry o trůny. Globální oteplování tam způsobuje dračí dech

Britští klimatologové nedávno simulovali klima fiktivního světa, ve kterém se Hra o trůny odehráváFoto: HBO Europe

Britská pošta vydala sérii patnácti známek s postavami z fantasy seriálu Hra o trůny. Seriál ovšem inspiruje také britské vědce. Tamní klimatologové nedávno simulovali podnebí fiktivního světa, ve kterém se Hra o trůny odehrává.

Ve fiktivní zemi zvané Westeros, v českém překladu Západozemí, je hodně zvláštní klima. Jeho nejvýraznějším rysem je, že léto i zima trvají daleko déle než na naší planetě. Léto trvá několik let, a pak přijde zima, která může být daleko delší a tvrdší.

Vědci z universit v Bristolu, Cardiffu a Southamptonu prokázali velkou hravost, když klimatické modely, které se obvykle používají k modelování pozemského klimatu, aby se ukázalo, jak se bude dál vyvíjet, aplikovali na fiktivní Západozemí.

Střídání období? Vyšší moc

Je to sice hra, dokonce je poměrně seriózně vypadající vědecký článek podepsaný jménem jedné z postav Hry o trůny, Samwellem Tarlym, který je jakýsi středověký vědec, na druhou stranu podle odborníků tento vědecký článek ukazuje, že klimatické modely jsou postavené na základních vědecky poznatelných procesech.

A tak mohou nejen simulovat klima současné Země, ale mohou být adaptovány na jakoukoliv planetu, ať už reálnou nebo fantazijní, za předpokladu, že známe údaje, jako jsou polohy kontinentů, výšky hor a hloubky oceánů.

Klima ve fiktivním Západozemí je specifické tím, že léto trvá několik let a zima ještě déleFoto: HBO

To potvrzuje také klimatolog Tomáš Halenka. „Současné klimatické modely se samozřejmě mohou vypořádat téměř s jakýmkoliv nastavením klimatického systému, i nějakého fiktivního, na druhou stranu ale autor přiznává, že střídání období se musí dít nějakou vyšší mocí. On dokázal reprodukovat klima způsobem, kdy zafixoval polohu osy rotace země tak, aby byla pořád nastavena v podmínkách naší zimy nebo léta. A přechod mezi těmito stavy se musí dít nějakou nadpřirozenou silou, kometou nebo jinou vyšší mocí,“ říká.

Globální oteplování způsobené dračím dechem

Pokud jde o reálnou podobnost s naší planetou, vědci ukázali, že některá místa na mapě Západozemí by byla i tak klimaticky podobná místům na naší Zemi. Takže například klima na Velké severní zdi Západozemí se podobá finskému Laponsku nebo ruské Sibiři. Casterlyova skála má zase klima podobné Houstonu v Texasu, nebo městu Čchang-ša ve východní Číně.

Vědci dokonce v Západozemí simulovali průběh globálního oteplování, které, jak píšou žertem, je způsobené nedávným růstem obsahu oxidu uhličitého a metanových emisí z dračího dechu a nadměrného používání divokého ohně, což je fiktivní hořlavina.

Ukázalo se, že pokud by se emise skleníkových plynů v atmosféře Západozemí zdvojnásobily, přineslo by to také takové zvýšení hladiny moře, že by byly zcela zaplaveny okrajové části Králova přístaviště. Fiktivní svět nás tak upozorňuje na nebezpečí našeho světa a na to, že tato rizika dnes můžeme poměrně přesně předvídat díky klimatickým modelům.