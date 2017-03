VIDEO: V Praze proběhla unikátní operace, která má snížit produkci „hormonu hladu“

Tým je tu mezinárodní, kromě primáře kardiologie Petra Neužila jsou tu hlavně Američané, píše Andrea Skalická v reportážiFoto: Petr Neužil

Kardiologické oddělení pražské Nemocnice Na Homolce je známé svými inovativními postupy. Provádějí se tu nejrůznější klinické studie, při nichž vědci a lékaři společně hledají cesty, kterými by se mohli v budoucnu vydat. Platí to i pro klinickou studii, která má ověřit účinnost metody, při které lékaři katetrizační technikou uzavřou obézním pacientům jednu z gastrických tepen.

V poklidu sedí na posteli na Antiarytmické jednotce pražské Nemocnice Na Homolce a čeká, až ji zavolají na sál. Jaroslava je první pacientkou, která tu podstoupí okluzivní embolizaci žaludku. Produkce hormonu ghrelinu, který je zodpovědný za to, že máme hlad, by měla díky tomuto zákroku klesnout až o 30 procent.

„Nedaří se zhubnout žádnou dietou. Nevadí mi tloušťka, to vůbec ne, ale doporučil mi to lékař, protože jsem tu byla už čtyřikrát na operaci kvůli srdeční arytmii,” říká Jaroslava, která by ze svých 122 kilogramů ráda zhubla aspoň deset.

„Každý v civilizované části světa má problém s hubnutím. Když mu k tomu pomůžeme touto poměrně jednoduchou technikou, pak je to malé vítězství.“

Mezinárodní tým

Neuplynula ani půlhodina a Jaroslava už leží na hybridním sále, připravená na katetrizační zákrok. Provádí se v místním znecitlivění pod rentgenem, a tak si oblékáme speciální ochranné vesty a zástěry, které nás před rentgenovým zářením ochrání. Roušky před ústy a čepice jsou samozřejmostí.

Primář kardiologie Petr Neužil si nasazuje rukavice a personálu na sále dává poslední pokyny před začátkem zákroku. Výkon probíhá v místním znecitlivění po vpichu do pravé stehenní tepny. Lékaři při něm pacientce zavádějí do cév tenké katétry z umělé hmoty. „Nasondujeme cévkou jedinou tepnu, která vede do správného místa. Tepnu ucpeme emulzí, aby tam nešel krevní tok. Tím zabráníme prokrvení definované oblasti,” popisuje Neužil postup operace.

Tým je tu mezinárodní, kromě primáře kardiologie Petra Neužila jsou tu hlavně Američané. Na stole je v misce připravená kontrastní látka. Právě díky ní sledujeme na obří obrazovce, umístěné hned nad operačním stolem, kudy cévky v těle pacientky směrem k levé žaludeční tepně putují.

Hormon hladu

Američan Vivek Reddy, který zákrok provádí, potřebuje pomoc profesora Neužila, protože se ukazuje, že dostat cévky na správné místo není v tomto případě vůbec jednoduché. Lékaři následně vkládají do připravených cévek ultratenké drátěné vodiče.

Zákrok komplikuje fakt, že cévní zásobení pacientky se extrémně klikatí. „Každý pacient je jiný, každý člověk má jiné cestičky, kudy cévy vedou. Proto máme připravených pět stolků s pomocnými katétry s různými typy vodičů, abychom se byli schopni dostat tam, kam potřebujeme,” říká Neužil.

„Zavedeme správný balonkový katétr, protože balónek potřebujeme k tomu, abychom zamezili zpětnému krevnímu toku, abychom byli schopni přímo do tepny aplikovat emulzi. Ta zamezí dalšímu krevnímu zásobení, oblast odkrvíme. Tím se ta oblast zjizví a buňky přestanou produkovat hormon,” vysvětluje lékař. Hormon hladu ghrelin odpovídá za naši chuť k jídlu. Nejvyšší hladina ghrelinu v těle je dosažena ve chvíli, kdy je žaludek zcela prázdný. Když se najíme, hladina ghrelinu klesne. Lékaři předpokládají, že se po tomto zákroku sníží produkce hormonu až o 30 procent.

„Budeme odebírat hladinu ghrelinu v periodách i po zákorku, abychom prokázali, jestli bude snížení ghrelinu trvalé a dostačující k tomu, aby pacient uměl efektivně zhubnout,” říká Petr Neužil.

Unikátní operace v Nemocnici Na HomolceFoto: Petr Neužil

Studie probíhají i ve světě

Na sále panuje lehké vzrušení, lékaři se po přibližně hodině přiblížili cíli. Katetrizační zákroky obvykle trvají kratší dobu. Lékaři ale vstoupili do ještě neprobádané oblasti, a tak se uzavření žaludeční tepny trochu protáhlo. Kardiologa Viveka Reddyho to ale nepřekvapilo.

„I přes velmi komplikovanou anatomii se nám povedlo žaludeční tepnu pacientky uzavřít. Mám z toho radost. Teď ji budeme sledovat a uvidíme, jestli bude mít skutečně menší chuť k jídlu. Za jak dlouho se metoda začne uplatňovat v praxi, se uvidí až podle výsledků studie. Podobné studie teď probíhají nejen v České republice, ale také ve Spojených státech, Německu, ale i jinde ve světě,” říká Reddy.

Neužil očekává, pokud se osvědčí jako účinný, globální uplatnění zákroku. „Každý v civilizované části světa má problém s hubnutím. Když mu k tomu pomůžeme touto poměrně jednoduchou technikou, pak je to malé vítězství,” věří primář kardiologie Petr Neužil.