Vitamin D snižuje riziko rakoviny, potvrdila japonská studie

Hlavním zdrojem vitaminu D je pro nás slunění. „Sluníčko nám ho velmi dobře aktivuje, ale ne všechny vlnové délky," upozorňuje lékařFoto: Jiří Čondl

Podporuje imunitní systém a má vliv na zdraví kostí a svalů. Řeč je o vitaminu D, který je předmětem mnoha vědeckých bádání. Naposledy publikoval studii zaměřenou na „déčko” tým japonských vědců a došel k přesvědčení, že může poskytnout ochranu před rizikem rakoviny.

Studií, které se věnují vitaminu D a jeho vlivu na naše zdraví, je opravdu velké množství. V aktuální studii, kterou publikoval odborný magazín British Medical Journal, chtěli vědci ověřit, zda se předpokládané pozitivní účinky vitaminu D na naše zdraví neomezují jen na Evropu a Ameriku, ale zda platí i pro Asii.

Do výzkumu, který se věnoval možnému pozitivnímu vlivu „déčka” proti rakovině, se proto zapojilo více než 33 tisíc Japonců.

Ukázalo se, že lidé, kteří měli v těle vyšší hodnoty vitaminu D, měli také o 20 procent nižší riziko rakoviny. U mužů se zároveň snížilo riziko rakoviny jater. Jde tedy o další ze studií, která podporuje teorie, že vitamin D skutečně může chránit proti riziku rakoviny. Nad tím, jaké množství vitaminu D je k tomu vlastně potřeba, vědci stále bádají.

„K tomu, abychom měli vitaminu D dostatek, stačí při běžném dni, kdy trošku svítí slunce, jenom ozářená plocha na obličeji a hřbetech rukou. “

Petr Arenberger

Rakovina místo rakoviny

Hlavním zdrojem vitaminu D je pro nás slunění. „Sluníčko nám ho velmi dobře aktivuje, ale ne všechny vlnové délky. Třeba ty, které jsou v soláriích UVB prakticky neobsahují. K aktivaci navíc nemusíme dostávat nějaké velké dávky. K tomu, abychom měli vitaminu D dostatek, stačí při běžném dni, kdy trošku svítí slunce, jenom ozářená plocha na obličeji a hřbetech rukou,” říká profesor Petr Arenberger z Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze.

Se sluněním bychom to ale ani kvůli dostatku vitaminu D rozhodně neměli přehánět, protože při opalování nám zase hrozí zhoubný melanom.

„Je zbytečné dělat prevenci jedné rakoviny vznikem rakoviny jiné. Vitamin D je vhodné získávat spíš z jiných zdrojů, ať už vyváženou stravou s dostatkem potravin, které jej obsahují, nebo suplementací nějakými kapičkami,” podotýká lékař.

Kojenci a vegetariáni

Zelenina a ovoce jsou na vitamin D chudéFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Z jakých potravin tedy můžeme vitamin D získat? Například vitamin D3 se nachází v tučných rybách - obsahuje je losos, tuňák nebo makrela. Menší množství vitaminu D obsahují i vejce, maso, mléko nebo máslo. Naopak zelenina a ovoce jsou na vitamin D chudé.

Kapky s vitaminem D by měli užívat jen lidé, u kterých hrozí riziko nedostatku vitaminu D. Patří mezi ně například kojenci, proto se dětem do půl roku věku kapky s „déčkem” podávají pravidelně. Další rizikovou skupinou, která může trpět nedostatkem vitaminu D, jsou vegetariáni a lidé s nemocemi jater nebo ledvin.

Po padesátce slunce nepomůže

„Setkal jsem se s pacienty, kteří se s chutí opalují do černa. Schválně jsem si u nich udělal hladiny vitaminu D, a ty byly podnormální. “

Petr Arenberger

Podle Arenbergra ale může nedostatkem „déčka” trpět každý člověk ve věku nad 50 let, protože v tomto věku už ultrafialové záření dostatečnou tvorbu vitaminu D nevyvolá.

„Tam už většinou není dostatek prekurzorů, čili substrátu k tomu, aby to ultrafialové záření vytvořilo dostatek vitaminu D. Setkal jsem se s pacienty, kteří se s chutí opalují do černa. Schválně jsem si u nich udělal hladiny vitaminu D, a ty byly podnormální. Bylo to dáno věkem,” vysvětluje. Po padesátce je tedy lepší se zaměřit na příjem „déčka” ze stravy.

Vitaminem D se můžete teoreticky i předávkovat. Samo stanovení denní doporučené dávky je ale obtížné právě proto, že vitamin D se částečně tvoří z vlastních zdrojů v kůži. Obecně lze říci, že zdravý člověk, který se nevyhýbá slunci, další přísun, například v podobě doplňků stravy, nepotřebuje.