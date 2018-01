Vstup do některých částí KRNAPu by měl stát do padesáti korun, myslí si Nováček z KČT

Východ slunce na Sněžce. Na Sněžku každý rok zavítá zhruba 750 tisíc lidí (kaple sv. Vavřince)Foto: Archiv České poštovny

Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším v Evropě, celkem tam ročně přijíždí až šest milionů turistů. Například na Sněžku každý rok zavítá zhruba 750 tisíc lidí. Nový ředitel KRNAP, bývalý sociálnědemokratický poslanec Robin Böhnisch, ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že by se nebránil symbolickému vstupnému do některých částí parku. „Vždyť na Sněžce v létě těžko rozpažíte,” řekl v Interview Plus. „Mělo by to být v řádu několika málo desetikorun,” myslí si generální sekretář Klubu českých turistů Mojmír Nováček.

V Interview Plus také zaznělo, že na polské straně hor se za vstup rovněž platí. Böhnisch zároveň dodal, že „se vstupným je spojena silná emoce, nejsme zvyklí platit za vstup do chráněných území,” toto rozhodnutí je podle něj ale na politicích.

Podle generálního sekretáře Klubu českých turistů Mojmíra Nováčka by se za vstup do KRNAP nemělo plošně platit. „Byl jsem tam na konci září a kromě hlavního hřebene a vrcholu Sněžky jsme potkávali jen sem tam někoho. O většině krkonošských tras se nedá říct, že by byly přelidněné,” tvrdí.

Ani programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh si nemyslí, že by plošný poplatek za vstup do národního parku dával smysl. „Ani technicky by to nebylo proveditelné. Je možné uvažovat spíše o konkrétních lokalitách,” myslí si.

Pod padesát korun

„Částka nad padesát korun by byla omezující, některými návštěvníky by mohla být vnímána úporně. “

Mojmír Nováček

Velký tlak je v Krkonoších na takzvanou první zónu, do které loni vstoupil jeden a půl milionu návštěvníků. To mimo jiné znamená i nutné investice do základní infrastruktury, na opravy cest nebo turistických chodníků.

„Nával turistů je opravdu velký, takže debata o tom, jak je více rozptýlit po národním parku je určitě na místě. Můžeme uvažovat i o vstupném, ale je to jen jedna z možností,” říká programový ředitel Hnutí Duha.

Nováček nevylučuje možnost zavedení vstupného na nejvytíženější místa parku, mělo by podle něj jít o symbolickou částku.

„Mělo by to být v řádu několika málo desetikorun,” myslí si. „Částka nad padesát korun by byla omezující, některými návštěvníky by mohla být vnímána úporně,” říká.

Certifikované trasy

„Nával turistů je opravdu velký, takže debata o tom, jak je více rozptýlit po národním parku je určitě na místě.“

Jiří Koželouh

Jak nejlépe dosáhnout toho, aby krkonošské hřebeny nebyly neúměrně zatěžované? „Klub českých turistů nyní prosazuje takzvané certifikované trasy, což jsou vybrané cesty, které nemusí být ty exponované, mohou to být i trasy, které jsou dnes neznámé, ale stejně krásné. Je to takový marketingový tah, že se poukáže na to, že je tu podobná trasa, jako jsou ty hřebenovky, ale nevede tím exponovaným územím,” odpovídá Mojmír Nováček.

„V Krokonoších nejsou jen kulturní krajiny, je tam přírodní zóna, kde jsou převážně přírodní hodnoty. To rozhodně stojí za ochranu, a právě tam je třeba hlídat, aby nebyl tlak turistů příliš velký. Krkonoše mají také spoustu dalších atraktivních oblastí i mimo přírodní zónu, kam by právě bylo potřeba více směřovat propagaci,” říká Jiří Koželouh.