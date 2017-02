VÝZKUM: Děti jsou ovlivněny genderovými stereotypy. Už šestileté dívky pochybují o své inteligenci

Dívky už v šesti letech mají podle studie pochybnosti o své inteligenciFoto: Fotobanka Stock.xchng

Už šestileté dívky si myslí, že být výrazná nebo nadaná není pro jejich pohlaví typické. A tyto vlastnosti většina z nich považuje za mužské. Vyplývá to z výzkumu amerických vědců z Princetonské univerzity a dvou dalších amerických univerzit. O výzkumu informoval britský deník Guardian. Podle odborníků stereotypy už v takto útlém věku výrazně ovlivňují budoucí kariéru žen.

Z výzkumu vyplývá, že už šestileté dívky mají pochybnosti o své inteligenci. Věk je v tomto případě důležitý, protože studie ukázala, že pětileté děti ještě takto nepřemýšlí. Dívky třeba nevěří, že dosažení dobrých známek ve škole je znakem přirozeného nadání. U chlapců tomu tak podle studie není.

Vnímání dobrého prospěchu

Vědci po testování více než čtyř stovek dětí zjistili, že děti vnímají dobrý prospěch u dívek jako symbol, že se snaží a hodně se učí, kdežto u chlapců je to právě znak inteligence - látku pochopí, aniž by jim to dalo moc velkou práci. Podle psycholožky Christie Spears Brownové z Kentucké univerzity tato studie zapadá do toho, co si psychologové o vývoji u dětí mysleli už dříve.

„Začít se musí tím, že se opravdu detailně zmapuje to, odkud se ty představy berou. My máme rozhodně podchycené to, jakým způsobem se představy reprodukují ve školském systému. K tomu přispívá rodinné prostředí, které potom souzní s tím, co děti slyší ve škole, a nastává nějaký synergický efekt, který podpoří ten stereotyp ještě daleko silněji, než kdyby to byl jen prostý součet vlivů. “

BLANKA NYKLOVÁ

Potvrzuje to i socioložka Blanka Nyklová z Národního kontaktního centra Gender a věda: „Děvčata jsou vedena k něčemu, chlapci k něčemu jinému. To, k čemu jsou vedena děvčata, není úplně kompatibilní s představou geniality, excelence, výjimečného nadání. To tam přestává hrát roli, která by byla důležitá pro genderovou identitu.“

Děti jsou podle vědců takzvaným genderem ovlivněny už od malička a školní docházka nerovnosti jen umocňuje. Vědci třeba dětem ukazovali obrázky osob různého pohlaví a ptali se, kterým by přisoudili vlastnosti jako bystrost nebo výraznost – 65 % chlapců přisuzovalo tyto vlastnosti opět chlapcům, dívky svému pohlaví tyto vlastnosti přisuzovaly jen v necelé polovině případů. Zároveň, i když dívky ve věku pěti až sedmi let přisuzovaly dobré známky spíš dívkám, tak si prospěch nespojovaly s vyšší inteligencí nebo nadáním.

Krok ke zlepšení? Osvěta

Tyto výzkumy pomáhají pochopit, proč jsou ženy v některých profesích zastoupeny nerovnoměrně. A to hlavně v oborech jako je fyzika, matematika, chemie a další. Dívky mají totiž stejné nadání – neurologické studie prokázaly, že mezi mužským a ženským mozkem nejsou zásadní rozdíly. Podle vědců se do těchto oborů dívky nehlásí právě kvůli genderovým stereotypům.

Krokem ke zlepšení situace je lepší osvěta. Třeba i budoucích učitelů, kteří mohou vývoj dětí zásadně ovlivnit. Kritici genderových teorií se proti tomuto ale bouří s argumenty, že se jedná o ideologii a propagandu.

Autor: Ondřej Novák, Jana Trpišovská