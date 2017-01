Výzkum paměti zvířat ukázal, že kočky jsou chytřejší než psi

Kočky jsou podle výzkumu japonských vědců chytřejší než psi. Mají tzv. epizodickou paměťFoto: Fotobanka Pixabay

Do věčného sporu mezi milovníky koček a takzvanými pejskaři o tom, která zvířata jsou chytřejší, se vložili japonští vědci. Výsledek jejich bádání pejskaře rozhodně nepotěší. Kočky jsou prý chytřejší. Odborníci to usoudili z výzkumu paměti zvířat.

Téměř padesátku koček domácích podrobili testu, kdy kočkám dali dvě misky žrádla. V patnáctiminutových intervalech zjišťovali, jestli si kočky pamatují, ze které misky už jedly a ze které ne. Z toho, že si zvířata dokázala takovou informaci zapamatovat, vědci usuzují, že kočky mají takzvanou epizodickou paměť.

To je mentální schopnost, díky které si třeba lidé jsou schopní vybavit důležité události v jejich životě a zasadit je do času a prostoru. Třeba co dělali ráno před nástupem do nové práce, nebo jaké bylo první ráno po svatbě. To, že kočky mají tuto duševní schopnost, pak podle vědců dokazuje, že mají určitou formu vědomí. Dokáží si zapamatovat jednotlivé události z jejich minulosti.

Kočky jsou také schopné s takovou informací pracovat a v budoucnu se podle toho i chovat. Když uvedeme příklad: stačí třeba nakročit směrem k lednici a kočka už zbystří, protože ví, že v lednici je konzerva s masem. Tedy už tam někdy dřív byla, kočka si tu situaci pamatuje a odvodí si, že pravděpodobně přichází čas krmení.

Srovnání má úskalí

Podle zvířecí psycholožky Lucie Kovářové má ale takový výzkum svá úskalí, protože různá psí plemena jsou různě chytráFoto: Fotobanka Pixabay

Podle japonských vědců kočky dokáží psy překonat i v dalších testech inteligence, jako je reakce na gesta, lidskou mimiku nebo emoce. Podle zvířecí psycholožky Lucie Kovářové z Psychocentra Praha má ale takové srovnávání svá úskalí:

„Strašně záleží na zvolené metodice měření. Vzhledem k tomu, že to zvíře není motivované tím, aby dobře napsalo IQ test, tak se všechny tyto věci měří přes vykonávání nějakých činností. Kočka je více individualista. Při úkolech, které jsou o tom, vyřešit nějaký problém, působí chytřeji, protože je geneticky i historicky zvyklá si problémy řešit sama.“

Zvířecí inteligence se totiž obvykle měří tak, že výzkumník zvířeti zadá nějaký úkol, na jehož konci je odměna. Typický příklad je třeba myš v bludišti, která hledá cestu k pamlsku. Pejskaři ale můžou při srovnávání kočičí a psí inteligence namítat, že nelze psy brát jako jeden druh, protože každé plemeno je jinak chytré. S tím souhlasí i Lucie Kovářová.

Výzkum nám může pomoci lépe pochopit tvora, se kterým žijeme. Psi i kočky totiž člověka provází od pradávna. V mnoha případech jsou emoční vazby na psa nebo kočku u lidí tak silné, že zvířata bereme jako členy rodiny. Proto jsou tyto výzkumy v poslední době tak populární.

Autor: Ondřej Novák, Jana Trpišovská