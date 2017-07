Zelenina uprostřed města? Hydroponické farmy mohou vyrůst třeba na střechách

Hydroponická farma v Tel AvivuFoto: Tereza Šťastná

Čerstvá zelenina se dá sklízet i na střechách, a to díky hydroponii. Právě tento způsob pěstování rostlin by mohl být v budoucnu jedním z hlavních zdrojů potravin. Do měst se stěhuje stále více lidí, zatímco vhodné půdy kvůli klimatickým změnám ubývá.

V izraelském Tel Avivu si pro čerstvou zeleninu můžete zajít třeba na střechu obchodního domu Dizengoff. Právě tady najdete hydroponickou farmu Green in the City.

„Naše komerční farma se rozprostírá na několika úrovních střechy, protože toho chceme samozřejmě vypěstovat co možná nejvíce. Támhle je jedna část farmy, to je střecha kina, a tady už je další část přímo nad obchodním centrem,“ popisuje Moti Cohen, zakladatel farmy.

Pěstování bez hlíny

Myšlenka hydroponie je založená na pěstování zeleniny a bylinek pouze na vodě. Na hladině tanků, které jsou plné vody, plavou desky vyrobené z polystyrenu. V nich jsou v řadách otvorů plastové kornouty, ve kterých rostou různé druhy zeleniny a dalších rostlin. Jejich kořeny jsou neustále ponořeny do velmi studené vody.

Důležitý je také vzduch – díky vzduchové pumpičce mají kořeny rostlin dostatek kyslíku. Jak říká zahradník Iftach Danciger, kořeny jsou dvakrát hustší než u rostlin pěstovaných v zemi, a rostliny rostou také dvakrát tak rychle, než kdyby byly zasazené do země.

„Používáme pouze 20 % vody ve srovnání s klasickým, tradičním zemědělstvím. Používáme také méně hnojiva a navíc je to celé uzavřený systém, který neovlivňuje životní prostředím,“ vysvětluje Moti Cohen. Voda se také stále recykluje. Zeleninu prodávají do blízkých restaurací, nebo na stanovištích v nákupním centru. Ty fungují na základě důvěry – lidé si vyberou zeleninu a peníze hodí do kasičky.

Kořeny jsou dvakrát hustší než u rostlin pěstovaných v zemi, a rostliny rostou také dvakrát tak rychle, než kdyby byly zasazené do zeměFoto: Tereza Šťastná

Stará technika do nové doby

Hydroponie, tedy pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku, je opravdu snadná. Ale tak jako při normálním zemědělství nebo farmaření, i tady musíte dodržovat určité zásady, aby se vašim rostlinkám dařilo a sklízeli jste voňavou a chutnou úrodu.

Pozor si musíte dávat například na to, kolik je v nádobě vody a zda je pořádně prokysličená. Hlídat musíte také kyselost, teplotu vody a obsah živin, který se přidává většinou v podobě nějakého tekutého hnojiva. A rostliny musí mít samozřejmě přístup ke světlu, bez toho se neobejdou. Na druhou stranu to nemůže být tak těžké, když tuto metodu pěstování údajně používali už staří Babyloňané, Číňané a taky Řekové.

Mohly by podobné farmy vyrůst například i v českých městech nebo to naše klima nedovolí? Zakladatel farmy Mito Cohen se v případě České republiky obává hlavně mrazů a sněhu. Ale principy hydroponie se podle něj dají různým podmínkám přizpůsobit, o což se jeho tým také snaží.

Hydroponie ale v blízké době určitě nenahradí tradiční zemědělství. Ve větším měřítku je opravdu drahá, protože je třeba mít dostatek energie na napájení, nebo třeba počítač, který monitoruje poměr živin, teplotu vody atd. O hydroponii se zajímají i vědci – třeba NASA zvažuje její použití na Marsu.