Země může mít dvojníka ve Vodnáři, vědci zkoumají planety obíhající kolem červeného trpaslíka

Chladná trpasličí hvězda TRAPPIST-1 při pohledu z oběžné dráhy kolem jedné z jejich planet v představě výtvarníkaFoto: ESO/M. Kornmesser, Creative Commons Attribution 4.0 International

Mezinárodní tým vědců objevil dvě zřejmě obyvatelné planety v souhvězdí Vodnáře. Jsou součástí už dříve nalezeného systému planet, které obíhají kolem chladného slunce. Vědci teď zjišťují, jestli by na nich mohly být podmínky pro život.

Jde o výjimečný nález. Je to totiž vůbec poprvé, co vědci objevili tolik planet podobných Zemi, které navíc obíhají kolem jednoho slunce. Jmenuje se TRAPPIST-1 a jde o červeného trpaslíka – tedy malou a relativně chladnou hvězdu, která je zhruba devětatřicet světelných let od našeho Slunce.

Právě tento fakt je velmi důležitý, aby na obíhajících planetách mohl být život, nebo alespoň podmínky pro něj. Planety se jmenují podle své mateřské hvězdy TRAPPIST-1, a pak mají ještě označení podle písmen abecedy: b, c, d, e, f, g, h.

Voda na šesti planetách

Vědci poprvé objevili hvězdu TRAPPIST-1 v roce 2014, a to díky stejnojmennému teleskopu v Chile.

Mezinárodní tým složený z vědců z Belgie a z Maďarska zjistil, že by na šesti planetách možná mohla být voda, ať už v tekutém stavu, nebo ve formě ledu. Výzkumníci postupně vypracovali několik matematických modelů, aby zjistili povrch jednotlivých planet a také teploty, které by tam mohly být.

Tým postupně vyloučil některé planety, kde jsou podmínky pro život horší. Zjistili například, že na planetě „1c“ je buď velmi málo vody, nebo vůbec žádná. Z tohoto zkoumání vyšlo, že planety „1d“ a „1e“ mají nejvhodnější podmínky pro život. Jsou tam totiž poměrně vhodné teploty.

Na planetě „1d“ je kolem 15 stupňů, planeta „1e“ je pak o něco chladnější – podle jednoho z výzkumníků jsou tam zhruba takové podmínky jako na Antarktidě. Tento výzkum vyjde na stránkách vědeckého časopisu Astronomy and Astrophysics. Krátká anotace je i na stránkách americké Cornell University.

Rok dlouhý devět dní

Mateřská hvězda v tomto systému je přibližně tak velká jako Jupiter. Ostatní planety jsou přibližně stejně velké jako naše Země – některé jsou třeba o deset procent menší, jiné zase třeba o čtvrtinu větší.

Velmi zajímavé ale je, jak tyto exoplanety obíhají a jak blízko jsou Slunci. Například planeta Merkur, která je v naší sluneční soustavě nejblíž Slunci, je asi tak šestkrát dál než sedmá planeta, která obíhá kolem slunce TRAPPIST-1. Velmi jednoduše řečeno, tyto planety jsou daleko blíže svému mateřskému slunci.

Další zajímavost – planeta „1f“ obíhá kolem své mateřské hvězdy zhruba devět dní, tedy jeden rok tam trvá něco málo přes devět dní.

Autor: Martin Balucha, Jana Přinosilová