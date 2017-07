Jak předcházet demenci? Mít kreativní práci a vzdělávat se, radí lékařka Holmerová

Výskyt nedokončeného středoškolského vzdělání na seznamu příčin nemoci vysvětluje Holmerová anglickým „use it or lose it”. „Používej orgán, nebo ztrácej funkci toho orgánu," říká lékařkaFoto: Jana Trpišovská

Každý třetí případ demence by mohl být odvrácen, nebo by třeba mohl mít mírnější průběh, kdyby lidé dodržovali devět zásad a vyhýbali se rizikovým faktorům. Mezinárodní studie zveřejněná v odborném časopise Lancet naznačuje, že životní styl hraje v rozvoji této choroby velkou roli. „Pokud budeme mozek cvičit a vzdělávat se, působí to pozitivně na rozvoj kognitivních funkcí,” říká lékařka, odbornice na gerontologii a členka České alzheimerovské společnosti Iva Holmerová, která je hostem Interview Plus.

Demence se může podle odhadů stát jednou z nejrozšířenějších nemocí na světě a začít s prevencí by se zřejmě mělo už v dětském věku. Studie uveřejněná v Lancetu je podle Holmerové významným krokem.

„Nikoliv ve smyslu empirického bádání, ale jde o významnou přehledovou studii, která shromažďuje veškeré dosavadní poznatky,” říká lékařka o studii, která vzbudila velkou mezinárodní pozornost.

Co prospívá srdci, prospívá cévám v mozku

„Nejdůležitější pro vlastní diagnózu demence je na možnost demence pomyslet, všímat si prvních příznaků, vyhodnotit je pomocí testů. “

Iva Holmerová

Výzkum jasně potvrzuje již známý fakt, že životní styl ovlivňuje zásadním způsobem rozvoj demence. Ze studie plyne, že přibližně 35 procent demence lze ovlivnit, 65 nikoliv.

„Je to tak. Víme, že demence je syndrom, soubor příznaků, které se vyskytují při různých onemocněních, nejčastěji při Alzheimerově nemoci. Víme také, že výraznou skupinu demencí představují vaskulární demence, které vznikají v důsledku cévního postižení. Tady už jsme velmi blízko obecné prevenci cévních poruch, jak je známe od kardiologů,” vysvětluje Holmerová.

„Víme, že tato onemocnění nemohou vyvolat demenci, ale způsobují dřívější manifestaci i těch neurodegenerativních demecí. Když se dají tyto dvě příčiny dohromady, demence se vyskytne dříve,” říká lékařka a shrnuje poznatky do sdělení, že co prospívá srdci, prospívá cévám mozku.

Poruchy paměti a řeči

Demence je z lékařského hlediska soubor příznaků, do kterých patří poruchy poznávacích funkcí, změny chování a změny soběstačnosti. „Demence nikdy nepřichází z ničeho nic, vždy je důsledkem nějakého onemocnění, například Alzheimerovy nemoci, která je nejčastější příčinou demence, je zodpovědná za asi dvě třetiny případů,” popisuje Holmerová.

Mozek pacienta trpícího Alzheimerovou chorobouFoto: National Institutes of Health, Licence Public Domain, volné dílo

Jak se demence diagnostikuje? „U Alzheimerovy nemoci jsou to zejména poruchy paměti a jiných kognitivních funkcí, orientace, řečových funkcí, představivosti. Existují testy, které jsou buď pravděpodobnostní nebo velmi přesné. Nejdůležitější pro vlastní diagnózu demence, a to je také zdůrazněno ve zmíněné studii, je na možnost demence pomyslet, všímat si prvních příznaků, vyhodnotit je pomocí testů,” odpovídá lékařka.

Use it or lose it

Vědci ve studii identifikovali devět faktorů, které přispívají k riziku demence. Jsou to ztráta sluchu ve středním věku, nedokončené středoškolské vzdělání, kouření, neléčená deprese, nedostatek fyzické aktivity, sociální izolace a osamělost, vysoký krevní tlak, obezita a diabetes druhého typu.

Výskyt nedokončeného středoškolského vzdělání na seznamu vysvětluje Holmerová anglickým „use it or lose it”. „Používej orgán, nebo ztrácej funkci toho orgánu. Pokud budeme mozek cvičit a vzdělávat se, působí to pozitivně na rozvoj kognitivních funkcí,” říká.

Vyčerpávající a zdravá práce

„Je zřejmě důležité, abychom byli tvůrčí, abychom byli ve společnosti a abychom vykonávali taková zaměstnání, která nás možná trochu vyčerpávají, ale působí preventivně proti demenci.“

Iva Holmerová

Jak zvyšovat takzvanou kognitivní rezervu? „Jakákoliv pestrá duševní aktivita působí pozitivně. Existují studie, které hovoří o tom, že pestré a tvořivé zaměstnaní, které zahrnuje práci s lidmi, působí preventivně. Když pracujeme s čísly, tak je to efektivní méně, a když jen s nějakými aparáty, je to ještě méně efektivní,” odpovídá lékařka.

„Je zřejmě důležité, abychom byli tvůrčí, abychom byli ve společnosti a abychom vykonávali taková zaměstnání, která nás možná trochu vyčerpávají, ale působí preventivně proti demenci,” vyjmenovává Holmerová.

„Myslím si, že náš současný stres hodně přeceňujeme. Když se podíváme na stres našich předků, kteří prožili minulé století, válku, chudobu, obrovské osobní ztráty a podobně, tak jsou naše každodenní starosti skutečně stresíky,” myslí si odbornice na gerontologii.