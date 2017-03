Lehké cvičení snižuje riziko vzniku cukrovky

Výzkumníci zjistili, že i nepříliš intenzivní cvičení, jako na příklad rychlá chůze, dokáže zvýšit citlivost těla na inzulin. Tím se snižuje riziko vzniku cukrovky, protože tělo dokáže lépe přeměňovat glukózuFoto: CC0 Public domain

Je známo, že cvičení nám prospívá. Pomáhá nám zvětšit svaly, spálit tuk a dělá z nás spokojenější a zdravější lidi. Ale ještě dlouho předtím, než díky cvičení začneme vypadat tak, jak bychom si přáli, se v našem těle začnou odehrávat skryté a okamžité molekulární a imunologické změny v buňkách.

Změny, které nás mohou ochránit před srdečními chorobami, vysokým tlakem, cukrovkou druhého typu, stárnutím buněk nebo rakovinou, píše australský portál Conversation zaměřený na popularizaci vědy.

Možná si říkáte, že molekulární změny pro vás nejsou až tak podstatné, důležitý je růst svalů a ubývání tuků.

Jenže právě změny uvnitř molekul ovlivňují způsob, jakým jsou řízeny geny a proteiny uvnitř buněk, což má obrovský dopad na náš organismus. Geny je možné aktivovat a deaktivovat, proteiny mohou rychle změnit své chování tak, aby na příklad účinněji přenášely glukózu do buněk nebo je chránily před škodlivými toxiny.

Cukrovka druhého typu vede k celé řadě zdravotních problémů od srdečních chorob, přes slepotu až po selhání ledvin a nervů. Toto onemocnění může vzniknout kvůli častým zánětům ve tkáních a buňkách, což buňky poškozuje a způsobuje, že jsou rezistentní vůči inzulinu.

Stačí rychlá chůze po necelou hodinku

Obezita, špatná strava a sedavý způsob života jsou rizikovými faktory pro vznik cukrovky druhého typu. Výzkumníci zjistili, že i nepříliš intenzivní cvičení, jako na příklad rychlá chůze, dokáže zvýšit citlivost těla na inzulin. Tím se snižuje riziko vzniku cukrovky, protože tělo dokáže lépe přeměňovat glukózu.

Jak to vypadá v praxi, ukázala studie provedená na dvaceti probantech se sedavým způsobem života. Po dobu osmi týdnů měli třikrát týdně absolvovat třičtvrtěhodinovou rychlejší procházku. Ačkoliv se to nijak neprojevilo na jejich váze, krevním tlaku ani hladině cholesterolu, každý z probantů zhubl v průměru o šest centimetrů v pase. A co je důležitější, snížil si tak riziko vzniku celé řady onemocnění, píše australský portál.

Cvičení sice snižuje riziko vzniku cukrovky, ale odborníci zatím nedokážou jasně říct, jak často a jak intenzivně máme sportovat, abychom se před cukrovkou ochrániliFoto: Fotobanka Pixabay

Cvičení také ovlivňuje chování monocytů, druhu bílých krvinek zodpovědných za imunitu. To vede ke snížení zánětů v těle, tedy jednoho z hlavních rizikových faktorů pro vznik cukrovky druhého typu. Když na naše tělo útočí cizí mikroorganismy, buňky imunitního systému, jako jsou právě monocyty, se změní na makrofágy pojídající nepřátelské mikroby.

Existují dva typy makrofágů, M1 a M2. Makrofágy skupiny M1 se zaměřují na záněty a jsou důležité pro intenzivní boj s infekcemi v tkáních.

Intenzivní cvičení zpomaluje stárnutí buněk

Jenže obézní lidé, kteří nesportují, mají tyto buňky aktivované, i když v jejich těle neprobíhá žádná infekce. To může vést k nechtěnému stavu, kdy se tělo chová, jako by v něm zánět probíhal, čímž se opět zvyšuje riziko vzniku cukrovky.

Makrofágy skupiny M2 mají za úkol tlumit agresivní makrofágy M1 a tak zvaně vypínat signály upozorňující na záněty. Aby náš imunitní systém reagoval správně, musíme mít vyváženou hladinu obou makrofágů. Výsledky studií ukázaly, že cvičení pozitivně ovlivňuje funkci těchto imunitních buněk v tkáních. Obzvlášť u obézních lidí přispívá sport ke snížení zánětů, protože snižuje počet makrofágů v tukových tkáních.

Odborníci zatím nedokážou jasně říct, jak často a jak intenzivně máme sportovat, abychom se ochránili před cukrovkou. Podle nejnovější studie uveřejněné v časopise Cell Metabolism pomáhá intervalový trénink o vysoké intenzitě, jako například běh nebo cyklistika, zpomalit stárnutí buněk. Vědci také zjistili, že „molekulární“ změny na úrovni genů a proteinů se spouštějí už velmi krátce po ukončení fyzické aktivity, což zvyšuje ochranu buněk před poškozením a zlepšuje fungování inzulinu.

I když se náš vzhled při lehkém cvičení možná nezmění tak, jak bychom si přáli, nezapomínejme, že tím výrazně ovlivňujeme chování našich buněk. Sport totiž působí jako prevence vzniku chorob způsobených vnitřními záněty a chrání nás před stárnutím buněk a rakovinou, uzavírá australský portál Conversation.