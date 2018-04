Dejvické divadlo vstupuje na pole vědy. Nová hra Elegance molekuly vzdává hold chemikovi Antonínu Holému

Hra Petra Zelenky Elegance molekuly cvypráví příběh jednoho z největších objevů 20. stoletíFoto: Hynek Glos, Dejvické divadlo

Tři molekuly a tři vizionáři s odvahou riskovat – to jsou hrdinové nové inscenace pražského Dejvického divadla s názvem Elegance molekuly, která má dnes večer premiéru. Jednou ze tří hlavních postav je světoznámý chemik Antonín Holý, muž, jehož objev znamenal převrat v léčbě viru HIV. Na divadle se jím stal herec Martin Myšička.

„Musíme popsat tři základní typy acyklických fosfonantů nukleosidů a stručně popsat mechanismus, jakým se molekula našeho léku váže na enzym transmytázy,“ vysvětluje horlivě Martin Myšička coby Antonín Holý.

„Tomu ale nebude nikdo rozumět,“ namítá ve hře jeho asistentka. „Ale bude, když to řekneme dostatečně jednoduše! Na střední škole snad měli chemii všichni,“ oponuje vědec.

Čtěte také: Podívejte se do pracovny profesora Antonína Holého. Jeho léky prospívají milionům pacientů

Ráj pro vědce, peklo pro herce

Rozhodnutí inscenovat hru o třech předních chemicích 20. století stálo jistě dávku odvahy jak režiséra a scenáristu Petra Zelenku, tak herce Dejvického divadla.

Antonín Holý (1936-2012) český chemik, objevitel řady antivirotik využívaných při léčbě AIDS (HIV), žloutenky typu B nebo oparů.

Nejvíc odborných výrazů musel nastudovat představitel chemika Johna C. Martina herec Ivan Trojan. „Z chemie jsem propadal, takže to bylo peklo,“ shrnuje své pocity ze zkoušek.

Martinu Myšičkovi v roli Antonína Holého se hodilo jeho přírodovědné vzdělání. „Ale i když tuším, co jednotlivé výrazy znamenají, je těžké vyslovit to na jevišti tak, aby to působilo jakoby mimochodem,“ říká herec.

Čtěte také: Otto Wichterle – od silonek ke kontaktním čočkám

Svatá trojice a Donald Rumsfeld

Herec Ivan Trojan představuje virologa Erica De ClercqaFoto: Hynek Glos, Dejvické divadlo

Podle autora textu a režiséra představení Petra Zelenky by Antonín Holý mohl být spolu s Otto Wichterlem nejznámějším českým vědcem. Ve hře Elegance molekuly se proto snaží ukázat osobní a profesní příběh našeho badatele a dalších dvou mužů, kteří k objevu léku přispěli.

„Říká se jim Svatá trojice,“ představuje postavy své hry režisér Petr Zelenka. „Hra pojednává o belgickém biologovi Ericu De Clercqovi, americkém vývojáři a chemikovi Johnu C. Martinovi a českém chemikovi Antonínu Holém. To jsou tři otcové molekul, strůjci onoho nevídaného úspěchu.“

Eric De Clercq (1941) je belgický fyzik a biolog. Od roku 1976 pracoval s Antonínem Holým na vývoji antivirotik.

Hlavní postavy spojuje boj za prosazení výzkumu a léku proti viru HIV. Vedle toho musí bojovat s nedůvěrou okolí i s farmaceutickými společnostmi, ale mnohdy i s nepochopením ze strany nejbližších členů rodiny.

A jako důležitá, ale temná postava se v příběhu objeví i americký politik a obchodník Donald Rumsfeld.

Hra o vědě nejen pro vědce

Chemie je složitá věda s komplikovanou terminologií a to se nutně projevilo už při práci na scénáři.

John C. Martin (1951) je americký byznysmen působící v oblasti medicíny a biotechnologií a také dlouholetý ředitel společnosti Gilead Sciences, která uvedla na trh léky vyvinuté týmem profesora Holého.

„Původně jsem měl ambici vysvětlit, jak léky na biologické úrovni fungují. Ale nakonec jsme tam nedali ani to, protože by bylo potřeba osvětlit mnoho pojmů a divák by se od takového monologu nepochybně okamžitě odpojil,“ vysvětluje Petr Zelenka.

Čtěte také: Mají vědci zázračný lék na dohled? Čeští biochemici testují látku, která účinkuje na většinu koronavirů

Martin Myšička coby profesor Antonín Holý ve hře Elegance molekulyFoto: Hynek Glos, Dejvické divadlo

Při psaní scénáře měl k ruce odborné poradce z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Právě oni byli průběžnými a prvními diváky nového představení Elegance molekuly.

Tvůrci ovšem ujišťují, že nové představení není určeno zdaleka jen odborníkům na chemii či biologii. „Je to hra o lidech a jejich osudech, o tom, jak bojují a chtějí udělat něco, co změní svět,“ shrnuje Ivan Trojan.

Autor: Regina Květoňová