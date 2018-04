Staroměstský orloj prochází generální rekonstrukcí. Poprvé za 600 let musel opustit Prahu

Staroměstský orloj prochází největší rekonstrukcí za posledních 70 let. Proto se na několik měsíců přesouvá do restaurátorské dílny orlojníka Petra Skály v Sadské u Nymburka a do hodinářské dílny L. Hainz.

Čtyřiadvacetník, tedy největší kružnice z orloje, která ukazuje tzv. staročeský čas, má v průměru přes tři metry, a tak se Petru Skálovi do dílny v Sadské nevejde. Vítá proto návštěvníky pod přístřeškem přede dveřmi.

V dílně visí od stropu na kladce zodiak, na stole leží množství ozubených kol. Některá z nich jsou i 600 let stará. Jedná se o původní mechanismus, vlastně nejstarší na světě, zdůrazňuje Petr Skála.

S orlojem pod jednou střechou

V krabicích jsou naskládány drobnější součástky, které musela jeho manželka, restaurátorka Melanie Skálová nejprve očistit od rzi a poté provést povrchovou úpravu.

„V Evropě jsou i starší orloje, ale žádný kromě toho pražského už nemá uvnitř původní mechanismus,“ zdůrazňuje Petr Skála, v čem je staroměstský orloj unikátní. Nyní poprvé po 600 letech opustil Prahu, aby se dočasně zabydlel u Skálů.

„V domě máme součástky všude. Jenom do ložnice jsem řekla, že nesmí,“ usmívá se Melanie Skálová.

Do posledního šroubku

„Poprvé od roku 1948 jsme vysekali celý stroj orloje. Rám byl zalitý do betonu. Teď šel kompletně do ateliéru a bude se čistit, opravovat,“ popisuje Petr Skála s tím, že půjde o největší opravu od roku 1948.

Z ciferníku se postupně odmontovala čísla, zodiak, ukazatel Slunce i Měsíce. Restaurátoři se postupně dostali až na dřeň – k samotnému ciferníku. Ten čeká nová povrchová úprava a nová výmalba a zlacení.

Za ciferníkem zůstal už jen zbytek hodinového stroje. Demontovala se kola, která otáčí ručičkami astrolábu. V hodinovém stroji se nacházejí i původní kola – jedno z nich pochází z roku 1410 a bylo ručně pilované.

Zpátky ke kořenům

Podle Petra Skály jsou úpravy nutné nejen na ciferníku a viditelných částech orloje, ale i v prostorách za ním. „Bude se tu i malovat. Všechno se musí vyčistit, upraví se podlaha, bude se dělat nový podstavec,“ vyjmenovává.

Odstraní se tím množství nepatřičných úprav, které vznikly hlavně ve 20. století – ať už je to omalba astrolábu, úpravy na barokních sochách, nebo i změny uvnitř samotného hodinového stroje.

Opravený orloj by se měl zpátky na věž Staroměstské radnice vrátit na konci srpna.

Autor: Filip Rambousek