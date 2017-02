Plastický chirurg Bohumil Zálešák: Snížit utrpení a zvýšit kvalitu života. To je také vítězství!

Jak je náročné vrátit člověku část tváře nebo ruku?Foto: Fotobanka Pixabay

Představivost, vědomosti, zkušenosti – to vše plastický chirurg zúročí při operaci pacienta. Co vše taková operace obnáší? Nejen to ukazuje dokumentární seriál Doktoři, který uvádí Česká televize. A jedním z těch, kteří v cyklu vystupují, je primář oddělení Plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc Bohumil Zálešák.

Dokument zachycuje například operaci pacienta Martina, kterému odebírali část lebky napadenou plísní. Rekonstrukci měl na starosti právě Bohumil Zálešák, který ze zad vzal kus tkáně, tu pak přišil k obličeji. „Šance bez zákroku byly minimální,“ přibližuje.

Pacient měl leukémii, podlomenou imunitu a obličejová plíseň destruovala všechny ostatní struktury. „Náš koncept byl odstranit to radikálně a nahradit dobře prokrveným lalokem, vyhodit infekci, to se, myslím, podařilo,“ pochvaluje si.

Plastický chirurg také musí operaci dobře načasovat, aby nedošlo k žádným ztrátám – musí pracovat s vědomím, že má pouze tři hodiny, které nesmí překročit. A jaké má rekonstrukční chirurg pocity, když na tvář něco našije a propojí cévy? „Najednou je to živé, začne to krvácet, je to fantastické,“ přiznává.

V seriálu Doktoři také naznačuje, že někdy boj není úplně vítězný, ale přesto – když někomu prodlouží život o rok nebo dva, tak ten boj až tak marný nebyl.

„Objevují se situace, kdy rekonstrukčním výkonem u rozsáhlých nádorů nezajistíme úplné odstranění a vyléčení pacienta, nicméně můžeme zásadním způsobem snížit utrpení, zvýšit kvalitu života a prodloužit ho na únosnou kvalitu,“ vysvětluje s tím, že i to patří k vítězství.

Pacient se musí informovat

K nejčastějším operacím patří kožní nádory, kterých přibývá a které dominují ve všech plasticko-chirurgických frakcích, pak následují rekonstrukce po úrazech, rekonstrukce na těle, chirurgie ruky… Nevyhýbá se ale ani estetické chirurgii – každý dobrý rekonstrukční chirurg by ji měl umět.

Připomíná ale, že existuje řada zařízení, kde menší estetické operace provádějí neplastičtí chirurgové. „Musíte zjistit, že ten, kdo dělá plasticko-chirurgický výkon, je skutečně plastický chirurg,“ upozorňuje s tím, že u České lékařské komory lze ověřit kvalifikaci každého lékaře. „Pacient se musí informovat,“ uzavírá.

Audio záznam všech rozhovorů si můžete poslechnout kliknutím na odkaz přímo v tomto článku a také v iRadiu.