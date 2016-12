Plusy a mínusy levných čínských smartphonů! Nastiňuje expert Patrick Zandl

Vánočnímu trh budou s největší pravděpodobností dominovat tablety a chytré mobilní telefony. To ale není žádná levná záležitost, proto někteří lidé volí levnější verzi čínských smartphonů. Ty na jedné straně vydají podobně jako například iPhone, stejné kvality ale nedosahují. Co všechno můžeme od čínských mobilů očekávat?

Pokud chceme zakoupit smartphone nebo tablet, měli bychom do obchodu vyrážet už s konkrétní představou, poradit se s odborníkem, znát parametry. Největší experti při tom mohou být i děti, které už několik měsíců před Vánocemi tráví čas tím, že vybírají ten svůj mobil.

„Čínské levné mobily mají hlavně tu výhodu, že jsou levné, za částku v řádu 5 až 7 tisíc korun koupíte velmi slušně vybavený mobilní telefon, a navíc s velkou obrazovkou, což je pro řadu dětí výhoda,“ vysvětluje český expert přes IT a telekomunikace Patrick Zandl.

Levné čínské mobily ale jako iPhony stále jenom vypadají – za čtvrtinovou cenu udělat telefon jako iPhone není jednoduché a někde se musí ušetřit, všechny součástky jsou tak evnější a o třídu nebo o dvě horší.

To je například znát na fotoaparátu při nedostatku světla – levné čínské mobily fotky nedodají zdaleka tak kvalitní, jako ty za 20 tisíc. „Uživatelé jsou ale s tím smířeni, na takové běžné brouzdání po internetu více než splňují vaše očekávání,“ podotýká.

„Kult osobnosti Jobse, způsob prezentace, způsob oblečení je u čínských technologických vizionářů oblíbený.“

PATRICK ZANDL

Nikdy si ale nemůžeme být jistí, jaké programy při nákupu jakéhokoliv mobilního telefonu pořizujeme. Velmi často se objevuje například takzvaný bloatware, který baví děti i dospělé, ale zároveň posílá hlášení, co s mobilním děláme a na jaké weby chodíme.

„Podle toho se vám tu a tam servíruje reklama. Často to přechází do klasického malwaru, kdy se otevřou vrátka do vašeho mobilu, potajmu se nahrávají hry,“ připomíná. Co může člověk dělat, aby se těmto programům vyhnul? Především důsletnost v tom, co si do mobilu pustíme. „Nejlevnější chytré telefony už přicházejí s předinstalovaným bloatwarem,“ upozorňuje.

