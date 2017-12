Vánoční tipy: Tři tisíce porcí rybí polévky a živé, rekordní i mýdlové betlémy

Sváteční dny si můžete užít třeba s Rybovou Českou mší vánoční, která zazní na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Navštivte krásný živý betlém v Rajhradu u Brna nebo se vydejte na štěpánskou vycházku z Kutné Hory.

Praha: Rybovka na Hlavním nádraží i na Jiřáku, rybí polévka od primátorky a Štědrý den v Botanické zahradě

Pojďte si v sobotu 23. prosince vyslechnout provedení Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání členů orchestru a sboru Národního divadla na pražské náměstí Jiřího z Poděbrad. Koncert začíná v 16 hodin. Rybovu Českou mši vánoční si můžete vyslechnout ve stejný den od 13.00 do 14.30 na pražském hlavním nádraží.

Tři tisíce porcí rybí polévky nabídnou kuchaři na Štědrý den na Staroměstském i Václavském náměstí. Štědrovečerní pokrm bude podle tradice od 11 hodin rozlévat primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová z hnutí ANO.

Vánoce jsou svátky klidu a rozjímání. Botanická zahrada v pražské Troji je ideálním místem, kde si vychutnáte jak adventní očekávání, tak i vánoční pohodu. Na Štědrý den bude skleník Fata Morgana otevřen od 9 do 14 hodin a v tento den platí do skleníku jednotné vstupné 1 Kč.

Středočeský kraj: Betlémské světlo v Kutné Hoře, štěpánská vycházka nebo živý betlém

V Kutné Hoře si na Štědrý den můžete odnést domů betlémské světlo. Symbolický plamínek zažehnutý v Betlémě bude možné si připálit v 11 hodin na Palackého náměstí. Zástupci místních církví tam připravili tradiční ekumenickou slavnost.

Na náměstí lidé uslyší o historii Betlémského světla i o významu tohoto novodobého symbolu Vánoc. Pod vánočním stromem si taky můžou zazpívat koledy. Tradice betlémského světla se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Plamínek z Betléma každoročně rozváží po republice skauti.

Kutnohorští turisté připravili na úterý štěpánskou vycházku. Zájemci mají sraz v 9 hodin ráno na nádraží Kutná Hora – město, odkud pojednou vlakem do Bahna. Účastníci by si s sebou měli vzít turistickou mapu středního Posázaví.

Trasa vycházky je dlouhá 10 kilometrů. Účastníci půjdou z Bahna po modré turistické značce kolem Pastvického rybníka, přes Hetlín do Zbraslavic. Cíl je v místní restauraci, kde se zájemci můžou občerstvit. Zpátky do Kutné Hory se lidé dostanou vlakem. Každý účastník štěpánské vycházky dostane od pořadatelů pamětní list.

„Zámek v Mníšku pod Brdy zve k návštěvě i mezi vánočními svátky. Od 23. prosince do 1. ledna uvidí děti Pohádkovou prohlídku a dospělí mohou projít obě prohlídkové trasy s velkými sály i soukromými komnatami.“

V Kolíně se na Boží hod můžete přijít podívat na živý betlém. Tradiční sváteční setkání v Komenského parku nabídne taky doprovodný program, akce začíná ve 14 hodin. Návštěvníci v parku uvidí betlémskou stáj s Ježíškem, Marií, Josefem a se živými zvířaty.

Pořadatelé připravili i divadelní scénku s vánoční tématikou. Zájemci si budou moc zazpívat koledy nebo si odnést domů betlémské světlo. Občerstvení na akci bude v podobě vánočky a teplých nápojů.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby rozezní na Štěpána v 15.30 chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Tradiční koncert připravil i letos místní Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl. Známá skladba ve spojení s prostředím katedrály pokaždé přiláká několik stovek návštěvníků.

Jihočeský kraj: Štědrý den v zoo, Mouřenecké Vánoce a největší mechanický betlém na světě

Tygří pár Oliver a Altaica v Zoo Hluboká si zvyká na soužití ve společném výběhuFoto: Zoo Hluboká

V neděli se od 10 do 15 hodin uskuteční Štědrý den v Zoo Hluboká. Komentovaná krmení vyder, medvědů či poníků a dalších zvířat jsou velmi oblíbenou zábavou dětí. Můžete pro zvířata přinést i krmení – ořechy, ovoce i zeleninu a také suché pečivo.

Šumavský kostel na Mouřenci bude otevřený i na Štědrý den od 11 hodin. Během Štědré hodinky si lidé užijí Vánoce všemi smysly. Zazpívají si koledy u stromečku, ochutnají svařák i vánoční dobroty.

Především dětem bude určený hlavní vánoční pořad – Mouřenecké Vánoce, který začne v úterý 26. prosince ve 14 hodin. Pásmem s koledami bude provázet hudební duo Zelená liška. Součástí programu bude také příchod Ježíška s Pannou Marií a Josefem.

Největší mechanický lidový betlém na světě najdete v Muzeu Jindřichohradecka. Jesličky, které vyrobil punčochářský mistr Tomáš Krýza na přelomu 19. a 20. století, zabírají 60 metrů čtverečních. Najdete v nich téměř 1400 figurek lidí a zvířat. Z toho 133 je pohyblivých. Letos na jesličkách pracují restaurátoři, přesto budou po celé Vánoce návštěvníkům přístupné.

Plzeňský kraj: Živý betlém na náměstí v Plzni nebo v Klatovech

Přestože vánoční trhy končí v Plzni den před Štědrým dnem, ani 24. prosince nezůstane náměstí Republiky liduprázdné. Už dopoledne v 11.15 se můžete přijít podívat na živý betlém. Na scéně pod vánočním stromem nebude chybět Marie, Josef ani Ježíšek. V 16 hodin se pak z ochozu věže katedrály rozezní vánoční koledy.

„Betlémské světlo dorazilo i na Plzeňsko. Přijít si pro něj můžete třeba v Tachově, Rokycanech, Klatovech, Plzni, Kladrubech nebo Domažlicích.“

Od středy do sobotního odpoledne najdete v Klatovech na náměstí adventní trhy. Na páteční podvečer si organizátoři připravili živý betlém.

Ústecký kraj: Mýdlový betlém v Žatci a betlémský autobus v Chomutově

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve k návštěvě na Štědrý den od 13 do 17 hodin. V hlavní budově muzea je zpřístupněna výstava Když opadá listí aneb Zvyky a obyčeje našich předků, která přibližuje jednotlivé obyčeje, věštební praktiky a zároveň část sbírky betlémů

A právě na Štědrý den bude k vidění nový přírůstek – mýdlový betlém s vůní santalového dřeva. V Křížově vile na vás čeká výstava novodobých PF ze sbírky Jany Rottové z Podbořan a vánoční hra S Marobudem do Betléma. Přijďte si zkrátit dobu čekání na Ježíška a dostanete dárek v podobě volného vstupného do obou budov muzea.

Betlémské světlo budou v sobotu po Chomutově rozvážet skauti a skautky historickým autobusem Škoda 706 RTO. Od 16 do 18 hodin bude betlémské světlo k dispozici také na pevných stanovištích na náměstí 1. máje a v ZŠ Duhová cesta v Havlíčkově ulici.

Liberecký kraj: Štědrý den v Zoo Liberec, vánoční lyžování na Ještědu a vánoční prázdniny ve vědeckém parku

V liberecké zoologické zahradě je na Štědrý den otevřeno od 9 do 14 hodin. V zoo pro vás mají připravený i malý dárek.

„Skiareál Ještěd nabízí od pátku do neděle vánoční lyžování na sjezdovkách Liberecká, Pod lany a F10.“

Odložte cukroví, vypněte na chvíli pohádky a vydejte se o vánočních prázdninách do jednoho z největších science center v zemi. V liberecké iQLANDII pro návštěvníky nachystali pořádnou vědeckou nadílku. Těšit se můžete na několik novinek v podobě interaktivních exponátů.

Otestujete si tu zbrusu novou dvojzvratnou páku, vyzkoušíte, jak se plachtí proti větru, a v expozici Kosmo vám třeba prozradí, proč uvidíte svůj obraz v zrcadle umístěném na Měsíci opožděně. Absolutním hitem je pak čerstvě nainstalovaná vystřelovací rampa na vlaštovky.

Pardubický kraj: Zimní prohlídky ve Slatiňanech, staročeské Vánoce v Hlinsku a divadelní klasika v Pardubicích

Nenechte si na zámku Slatiňany ujít mimořádné zimní prohlídky v sobotu 23. prosince a potom ještě na Štěpána 26. prosince.

Kdy jindy navštívit Betlém v Hlinsku než v čase vánočním. V roubených domcích uvidíte, jak vypadala oslava Štědrého večera před 100 až 150 lety. Dozvíte se například, jakou podobu měly dárky pro děti, jaká je vlastně historie vánočního stromečku a z čeho se má skládat tradiční štědrovečerní večeře.

Součástí výstavy jsou i betlémy lidových tvůrců. Výstava je otevřena od úterý do neděle od 8.30 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Na Štěpána bude otevřeno od 13 do 16 hodin, Zavřeno bude na Štědrý den a na Boží hod.

Pardubické Východočeské divadlo zařadilo do svého repertoáru venkovské drama Kalibův zločin. Hra vychází z románu Karla Václava Raise, autorem divadelní adaptace je Bedřich Vrbský, pro pardubický soubor ji pak upravil a zrežíroval Břetislav Rychlík.

Hudbu k představení složil vedoucí uměleckého souboru Hradišťan a houslista Jiří Pavlica. Nejbližší představení venkovského dramatu Kalibův zločin uvidí diváci ve středu 27. prosince od 19 hodin.

Královéhradecký kraj: Vánoční Zoo Dvůr Králové a Podkrkonoší v trutnovském muzeu

„V trutnovském muzeu byla otevřena nová stálá expozice. Ta návštěvníky provede po hradech, zámcích a chalupách Podkrkonoší. Naplánujte si tam o svátcích cestu.“

Desítky svítících dekorací ve tvaru zvířat, mohutný vánoční baobab, ozdobené stromečky a africká zvířata – to vše čekána návštěvníky při návštěvě Vánoční zoo ve Dvoře Králové.

Zahradu každý den rozzáří originální vánoční strom – přes pět metrů vysoký baobab. Vánoční zoo láká také prodlouženou otevírací dobou do 19 hodin. V zahradě je možné zůstat i déle a opustit ji samostatnými turnikety. Na Štědrý den a Silvestra se pokladny uzavřou už ve 14 hodin.

Jihomoravský kraj: Vypouštění lampionů štěstí, živý betlém v Rajhradě nebo Štědrý den na zámku

V Brně Černovicích budou od 17 hodin vypouštět lampiony štěstí. Zazpívá Laďa Kerndl nebo dětský sbor a v plánu je i křest knihy.

Svatou rodinu, mudrce a anděly ztvární na Boží hod vánoční v Rajhradu u Brna místní dobrovolníci. Na jeden z největších živých betlémů na Moravě se na nádvoří benediktinského opatství přijdou každoročně podívat stovky lidí.

Farníci se letos v Rajhradu u Brna do živého betléma zapojí posedmnácté. Ti, kteří ve vánočním příběhu hráli poprvé jako ježíškové v jesličkách nebo malí andílci, dnes dorůstají do dospělých rolí. Zhruba 40minutové představení začne na nádvoří benediktinského opatství v 15.30.

Vánoční nadílku pro zvířata připravila na Štědrý den dopoledne pro své chráněnce i Zoo Brno.

Na Štědrý den dopoledne od 10 do 12 hodin se návštěvníkům otevře zámek v Blansku. Vánoční atmosféru dochutí svařené víno, čaj nebo polévka a na zámeckém nádvoří se můžete těšit i na další blanenské speciality.

Moravskoslezský kraj: Živý betlém v Příboře, štědrovečerní punč a vánoční prohlídky zámku

Město Příbor a Římskokatolická farnost Příbor zvou na živý betlém, který se uskuteční v sobotu 23. prosince od 15 hodin na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře. V případě extrémně nepříznivého počasí se akce uskuteční v kostele sv. Valentina.

Pokud nechcete po štědrovečerní večeři zůstat doma a jste z okolí Bohumína, vyrazte na tamní náměstí. Na Štědrý den v devět hodin večer se tam jako každý rok sejdou lidé, aby se nad horkým punčem nebo svařeným vínem pobavili a poslechli si koncert Pavla Nováka.

Na vánoční prohlídky se mezi svátky budou moci zájemci vydat na bruntálský zámek. Zatímco jiné zámky v kraji se často už na podzim zazimují, ten v Bruntále je lidem zpřístupněn celoročně. Na expozici jsou pak k vidění i nedávno odkryté historické malby.

Zlínský kraj: Betlém před kulturním domem i v zámecké kapli

Jeden z prvních letošních živých betlémů ve Zlínském kraji můžete vidět v pátek od půl páté ve Vsetíně. Pětadvacet lidí každoročně nacvičuje hrané představení scény v Betlémě, které předvádí před kulturním domem.

Nenechte si ujít výstava betlémů v kapli na zámku ve Vizovicích. Zámecká kaple tentokrát představuje celkem šest betlémů z 19., 20. a 21. století. Vedle „domácího“ betléma, darovaného zámku rodinou Karla Jančíka z Vizovic, na který se chodí návštěvníci do zámecké kaple dívat každé Vánoce, zapůjčilo dalších pět betlémů ze svých sbírek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.