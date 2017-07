Američané se opět chystají do vesmíru. Jejich cílem jsou Měsíc a Mars

Američané se opět chystají dobývat vesmír. Chystají se třeba na MarsFoto: NASA/JPL Caltech

Dočkáme se brzy dalšího kola vesmírných závodů? Možné to je. Do hry se po delší odmlce chtějí zapojit Spojené státy. Podle viceprezidenta Mikea Pence Američany čeká nová éra průzkumu vesmíru.

Zatím ale není jasné, v jakém časovém horizontu by se mise měly uskutečnit. Americký viceprezident zatím neoznámil žádný časový rámec.

Proč se Spojené státy po odmlce chystají vrátit ke složitým vesmírným misím právě teď? Rozhodnutí padlo už před týdnem z úst Donalda Trumpa, který znovu obnovil Národní radu pro vesmír.

Americký prezident řekl, že už uběhlo víc než 25 let od slávy vesmírného programu Spojených států. Amerika je podle něj národ průkopníků, a proto se do vesmírů vrátí a dokončí to, co před lety začala.

NASA vyvíjí novou nosnou raketu

NASA po vyřazení raketoplánu aktuálně nemá žádnou vlastní kosmickou loď. Vyvíjí proto novou nosnou raketu SLS a kosmickou loď Orion. Ty by také měly zabezpečit mise na Měsíc i na Mars.

To pravděpodobně budou největší priority. Nasvědčuje tomu i složení lidí, kteří byli při tom, když Donald Trump svým podpisem obnovoval národní radu pro vesmír. Kromě druhého člověka na měsíci Buzze Aldrina a lidí z NASA tam byli většinou zástupci firem, které projekty SLS a Orion zásobují.

Autor: Matěj Štýs