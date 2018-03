Gagarinova smrt zahalená tajemstvím. Ani celých 50 let po tragédii není jasné, co se stalo

Gagarin na vzdušné přehlídce na základě u egyptské KáhiryFoto: Wikimedia Commons, Public domain, bundesarchiv.de

Svět si připomíná dnes 50. výročí od smrti kosmonauta Jurije Gagarina. Kosmonaut zemřel na palubě cvičného letadla sedm let po tom, co se podíval do vesmíru. Stále ale není jasné, co přesně tragédii způsobilo. Jaké byly Gagarinovy poslední minuty přibližuje publicista a propagátor kosmonautiky Pavel Toufar.

První kosmonaut ve vesmíru se zabil při cvičném vojenském letu nedaleko ruského města Vladimir. Jeho smrt zasáhla nejen někdejší Sovětský svaz, ale také celý svět.

Gagarin zemřel pouhých 7 let potom, co vzlétl s lodí Vostok 1 na oběžnou dráhu. Osudným mu byl let na podzvukové stíhačce MiG-15 UTI. Příčinu tragédie dodnes nikdo nevysvětlil. Jisté je, že povětrnostní podmínky pro let nebyly vůbec příznivé.

Gagarinův pohřeb tehdy uvedla také relace britského týdeníku Pathé.

Nehodu vyšetřoval i jeho osobní přítel a kosmonaut Alexej Leonov. Podle něj způsobilo neštěstí jiné letadlo, které se prohnalo těsně kolem Gagarinova migu a dostalo ho tak do pádu.

Tehdejší sovětské úřady ale přítomnost jiného stroje v oblasti nikdy nepotvrdily. Z těla slavného kosmonauta nenašli skoro nic. Jen část jeho kombinézy, která visela nedaleko pádu stíhačky na bříze.

„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“

Jurij Gagarin

Legenda i maskot

Jurij Alexejevič Gagarin byl prvním člověkem, který vzlétl do vesmíru. Do něj odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál.

Díky svému úspěchu se stal světovou celebritou a maskotem úspěchu Sovětského svazu. Musel se několik let věnovat politické činnosti. „On se chtěl skutečně vrátit k aktivní činnosti. Jenže jako takzvanou chráněnou osobu nejvyššího významu ho Kreml nechtěl vrátit do kosmické přípravy,“ vysvětluje v rozhovoru Pavel Toufar. „Měli obavy, aby pak nedošlo k tomu, co se pak stalo při běžném výcvikovém letu ve stíhačce.“

Po dlouhé přestávce tedy nusel znovu projít leteckým výcvikem. Nakonec se skutečně stalo to nejhorší.

Autor: Václav Jabůrek, Kristýna Hladíková