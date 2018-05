„Houstone, máme problém.“ Brněnská výstava ukazuje, jak to vypadá v nejslavnějším řídicím středisku na světě

Z tohoto stanoviště zachraňovali pracovníci NASA astronauty na misi Apollo 13Foto: Martina Pouchlá

Bavil vás film Apollo 13? Máme pro vás dobrou zprávu. Stanoviště, ze kterého pracovníci NASA pomáhali zachraňovat astronauty (tedy Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu), teď můžete vidět na vlastní oči, a to v Brně na výstavě Cosmos Discovery.

Tím nejzajímavějším, co (nejen) fandové filmu Apollo 13 na výstavě uvidí, jsou oba panely řídicího střediska kosmických letů v Houstonu. „Tyto pulty se používaly zhruba od letu kosmických lodí Gemini přes kosmické lodě Apollo po začátky letů raketoplánu. Jsou tady monitory, na kterých se zobrazovaly technické prvky, a také celá řada kontrolních ovládacích tlačítek,“ ukazuje odborný garant výstavy Pavel Toufar.

Panely mají podobu světle zelených pultů. Každý je asi dva metry dlouhý, má vestavěné monitory a je na něm spousta tlačítek obdélníkového tvaru. Uvnitř se nachází změť kabelů. „Není to napodobenina. Je to originál, který se používal pro řízení kosmických letů z řídícího střediska v Houstonu,“ upozorňuje odborník.

Připomeňte si zřejmě nejslavnější scénu z filmu Apollo 13.

Artefakty za páskou

Když si prohlížím oba pulty, přemýšlím, co bychom mohli vidět, kdybychom nebyli v Brně, ale přímo v Texasu. „Jako turistu vás tam naloží do malého vláčku, který s vámi projede mezi jednotlivými budovami. Do mnoha budov vás nepustí, ale člověk aspoň nasaje místní atmosféru. Pustí vás do budovy s trenažéry a do historického střediska, které už se dnes nepoužívá,“ popsal už dříve pro Český rozhlas odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.

Stanoviště v Houstonu, ze kterého pracovníci NASA pomáhali zachraňovat astronautyFoto: Martina Pouchlá

Ale zpět k řídicím panelům na výstavě v Brně. Nad jedním z nich se totiž právě skláníme s Pavlem Toufarem. „Vidíte, že je tu nalepeno mnoho taháků,“ ukazuje mi. „Bylo to prospěšné pro práci, fungovalo to. Jde o schémata kontrolních a orientačních motorků.“

Až do těsné blízkosti řídicího panelu se ale návštěvníci nedostanou. „I když by bylo jistě mnoho zájemců, kteří by si chtěli stisknout tlačítko a být na chvíli řídícím pracovníkem kosmických letů, tak to možné není, bude to za páskou. Zdejší artefakty nelze poškodit tím, že by se jich lidé dotýkali,“ vysvětluje Pavel Toufar.

Na výstavu Cosmos Discovery můžete vyrazit na brněnské výstaviště až do 31. srpna.

